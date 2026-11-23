Quen thuộc tại mọi sự kiện lớn trong nước, bài hát quốc dân vừa bất ngờ gây sốt trên sân khấu tỷ dân.

Trong đêm chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Silk Way Star 2026 tại Trung Quốc, nam ca sĩ Đăng Khôi đã khép lại hành trình thi đấu bằng màn trình diễn ca khúc Một Vòng Việt Nam. Màn biểu diễn không chỉ đánh dấu bước bứt phá từ vị trí áp chót lên thành tích 8 nút vàng Ngôi Sao Tỏa Sáng của đại diện Việt Nam tại sân chơi quy mô lớn này, mà còn một lần nữa khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của một tác phẩm âm nhạc mang tính biểu tượng dân tộc. Từ một bản hit quốc dân phủ sóng rộng khắp các concert lớn và chương trình quảng bá văn hóa trong nước với gần 40 triệu lượt xem trên YouTube, Một Vòng Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm cầu nối văn hóa trên sân khấu quốc tế.

Màn trình diễn ca khúc Một Vòng Việt Nam của nam ca sĩ Đăng Khôi trong đêm chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Silk Way Star 2026 tại Trung Quốc

Tiết mục Một Vòng Việt Nam được dàn dựng với không gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Sân khấu lấy tông màu đỏ làm chủ đạo, kết hợp cùng các tượng truyền thống như nón lá, hoa sen, quạt đỏ, thuyền gỗ và các ô cửa gỗ chạm hoa văn. Đăng Khôi xuất hiện trong trang phục sắc vàng chủ đạo, điểm xuyết mảng màu đỏ, thêu nổi hình ảnh các địa danh trải dài từ Bắc vào Nam như một bản đồ văn hóa thu nhỏ.

Tiết mục được dàn dựng với không gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt

Đăng Khôi xuất hiện trong trang phục sắc vàng chủ đạo, điểm xuyết mảng màu đỏ, thêu nổi hình ảnh các địa danh trải dài từ Bắc vào Nam

Điểm nhấn ấn tượng của phần kết là màn hình LED hiển thị lời chào bằng 12 thứ tiếng tương ứng với 12 quốc gia tham dự cuộc thi. Việc lựa chọn ca khúc này ở chặng cuối giải đấu tại thị trường Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của công chúng, đồng thời mở ra góc nhìn toàn diện hơn về chặng đường phát triển của tác phẩm từ khi ra mắt đến nay.

Điểm nhấn ấn tượng của phần kết là màn hình LED hiển thị lời chào bằng 12 thứ tiếng tương ứng với 12 quốc gia tham dự cuộc thi

Chính thức phát hành vào tháng 6/2023, Một Vòng Việt Nam nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả ở nhiều độ tuổi. Với giai điệu giàu cảm xúc và lời ca khắc họa cảnh sắc, con người quê hương, ca khúc nhanh chóng vượt qua ranh giới của một sản phẩm âm nhạc thông thường để trở thành bản nhạc quốc dân. Tính đến thời điểm hiện tại, MV ca khúc đã cán mốc 39 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Đặc biệt, trong năm 2025, bài hát xuất hiện liên tục trong danh mục biểu diễn của hầu hết các đại concert lớn nhân các đại lễ lịch sử như A50 và A80, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch quảng bá du lịch và sự kiện giao lưu văn hóa cấp quốc gia.

MV ca khúc Một Vòng Việt Nam

Đằng sau thành công của Một Vòng Việt Nam là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Đông Thiên Đức và ca sĩ Tùng Dương. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tên thật là Đặng Hữu Đức, 37 tuổi, quê tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng làm việc trong ngành lập trình. Xuất thân từ gia đình không có truyền thống nghệ thuật, anh dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bản hit như Ai chung tình được mãi, Ngày mai người ta lấy chồng hay Khóa ly biệt.

Tác giả của bài hát là nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tên thật là Đặng Hữu Đức, 37 tuổi, quê tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Trong khi đó, người đưa bài hát đến với công chúng là ca sĩ Tùng Dương, giọng ca 41 tuổi trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2004. Với hơn 20 năm hoạt động bền bỉ, sở hữu 6 album phòng thu cùng 10 liveshow cá nhân, Tùng Dương được giới chuyên môn ghi nhận ở vị thế hàng đầu qua danh xưng Divo của làng nhạc Việt. Giọng hát nội lực của anh được đánh giá là yếu tố quan trọng tạo nên linh hồn và sức sống cho tác phẩm, đưa Một Vòng Việt Nam trở thành một biểu tượng âm nhạc gắn kết lòng tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trong khi đó, người đưa bài hát đến với công chúng là ca sĩ Tùng Dương, giọng ca 41 tuổi trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2004

Giọng hát nội lực của anh được đánh giá là yếu tố quan trọng tạo nên linh hồn và sức sống cho tác phẩm, đưa Một Vòng Việt Nam trở thành một biểu tượng âm nhạc gắn kết lòng tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước

Sức sống bền bỉ của Một Vòng Việt Nam còn đến từ định hướng phát triển phi thương mại hóa của người sáng tác. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho biết từng nhận được nhiều lời đề nghị mua bản quyền độc quyền tác phẩm từ các đơn vị và cá nhân với chi phí lớn. Tuy nhiên, anh đều từ chối vì mong muốn bài hát được lan tỏa tới đa số khán giả. Tác giả chia sẻ quan điểm rằng mỗi nghệ sĩ khi cất giọng thể hiện Một Vòng Việt Nam đều mang theo niềm tự hào và tình yêu quê hương trọn vẹn, do đó anh không muốn thương mại hóa làm sứt mẻ những giá trị cảm xúc ấy. Chính quyết định này đã giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận với đông đảo ca sĩ và khán giả ở nhiều tầng lớp khác nhau.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho biết từng nhận được nhiều lời đề nghị mua bản quyền độc quyền tác phẩm, tuy nhiên, anh đều từ chối vì mong muốn bài hát được lan tỏa tới đa số khán giả

Trước khi xuất hiện tại Silk Way Star 2026, ca khúc này cũng từng ghi dấu ấn tại các sự kiện âm nhạc quốc tế khác. Vào năm 2025, ca sĩ Tùng Dương đã mang Một Vòng Việt Nam lên sân khấu trao giải Music Awards Japan. Sự kiện này cùng với màn biểu diễn mới đây tại Trung Quốc cho thấy khả năng vượt ranh giới ngôn ngữ của tác phẩm khi truyền tải thông điệp về văn hóa và lòng tự hào dân tộc.

Từ một sản phẩm âm nhạc ra mắt năm 2023, Một Vòng Việt Nam đã chứng minh sức hút qua những con số thống kê thực tế và sự xuất hiện dày đặc tại các sự kiện quy mô lớn. Việc ca khúc được các nghệ sĩ lựa chọn để trình diễn trên các sân khấu quốc tế từ Nhật Bản đến Trung Quốc không chỉ khẳng định giá trị nghệ thuật của tác phẩm mà còn góp phần đưa hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Ảnh: Tổng hợp