Việt Nam có 1 nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới: Không phải Hà Nội hay TP.HCM

Kim Linh
|

Địa điểm này nổi tiếng với cà phê và những công trình mang dấu ấn văn hóa đặc sắc.

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa được tạp chí du lịch danh tiếng National Geographic (Mỹ) lựa chọn vào danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới. Đại diện của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng bên cạnh những địa danh nổi tiếng khác như Crete (Hy Lạp), Sonora (Mexico), Singapore…

Theo National Geographic, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến sản lượng cà phê arabica trên toàn cầu, Tây Nguyên của Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ thế mạnh về robusta cùng nền văn hóa đặc sắc. Tạp chí đánh giá đây là lựa chọn mới mẻ, ít đông đúc hơn so với những điểm đến quen thuộc như Hà Nội hay TP.HCM.

National Geographic cho biết cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và bản sắc văn hóa của người Việt. Người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau đều yêu thích việc ngồi bên ly cà phê phin, kiên nhẫn chờ từng giọt cà phê chậm rãi nhỏ xuống tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng. Bên cạnh cà phê sữa đá nổi tiếng, những biến tấu sáng tạo như cà phê trứng hay cà phê muối cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của cà phê Việt Nam.

Là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil, Việt Nam sở hữu ngành công nghiệp cà phê phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Buôn Ma Thuột nằm ở trung tâm Tây Nguyên, được xem là "thủ phủ cà phê" của cả nước. Người dân địa phương thường nói vui rằng cứ khoảng 100 mét lại có một quán cà phê.

Bà Helen Le, tác giả cuốn Vegan Vietnamese và nhiều đầu sách về ẩm thực Việt Nam nhận định: "Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cà phê đánh giá cà phê robusta Buôn Ma Thuột thuộc hàng ngon nhất thế giới. Loại cà phê này nổi tiếng với hương vị đậm đà, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm nồng nàn và hậu vị ngọt kéo dài”.

Để khám phá sâu hơn văn hóa cà phê địa phương, National Geographic gợi ý du khách ghé thăm Làng Cà phê Trung Nguyên - một tổ hợp rộng khoảng 20.000 m² quy tụ các quán cà phê, nhà hàng cùng những công trình mô phỏng nhà sàn truyền thống của Tây Nguyên. Du khách có thể thưởng thức nhiều dòng cà phê cao cấp, trong đó có sự kết hợp giữa hạt arabica và robusta.

Bảo tàng Thế giới Cà phê

National Geographic cũng gợi ý du khách ghé thăm Bảo tàng Thế giới Cà phê, một công trình có kiến trúc lấy cảm hứng từ những ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật liên quan đến lịch sử cà phê trên thế giới, đồng thời sở hữu nhiều khu trưng bày tương tác giúp du khách tìm hiểu hành trình phát triển của loại đồ uống này qua các nền văn minh khác nhau.

Ngoài ra, AerocoCo Specialty Coffee Farm cũng là điểm đến được tạp chí này nhắc tới. Tại đây, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất cà phê từ khi gieo trồng đến khi pha thành phẩm.

Việc Buôn Ma Thuột xuất hiện trong danh sách của National Geographic đang cho thấy sức hút ngày càng lớn và đa dạng trải nghiệm của du lịch ẩm thực Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Theo National Geographic

