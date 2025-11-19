Việt Nam có 1 mỹ nhân giống hàng loạt minh tinh châu Á: Đẹp tựa Baifern Pimchanok, sang như Kim Ji Won, hao hao Triệu Lệ Dĩnh

Tối 18/11, buổi ra mắt bộ phim Bẫy Tiền diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả yêu phim Việt. Thế nhưng, giữa không khí sôi nổi ấy, spotlight gần như dồn trọn vào một nhân vật: nữ chính Lê Tam Triều Dâng. Chỉ với vài phút xuất hiện trên thảm đỏ, cô đã khiến cả khán phòng xôn xao bởi nhan sắc đài các, sang trọng cùng thần thái vô cùng cuốn hút.

Xuất hiện trong chiếc đầm trắng hở vai, phần cổ khoét sâu tinh tế, Lê Tam Triều Dâng chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, tôn lên gương mặt thanh thoát và làn da sáng. Không cần đến những layout cầu kỳ, cô vẫn nổi bật theo một cách rất riêng – vừa hiện đại, vừa mang nét điện ảnh. Nhiều khán giả tại sự kiện thậm chí đã ví von rằng cô chính là “nàng thơ” mới của điện ảnh Việt, bởi góc nào cũng đẹp, mỗi khoảnh khắc đều như một khung hình được đạo diễn sắp đặt.

Trên mạng xã hội, sắc đẹp của Tam Triều Dâng tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Điều thú vị là rất nhiều người nhìn vào cùng một gương mặt nhưng lại thấy thấp thoáng bóng dáng của nhiều minh tinh châu Á khác nhau. Khi cô cười, đôi mắt cong cong cùng đường nét hiền dịu khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Triệu Lệ Dĩnh - nữ thần thanh thuần nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Ở góc nghiêng, đường sống mũi cao, gương mặt nhỏ nhắn và cách cô giữ biểu cảm lại gợi nhớ đến Baifern Pimchanok, mỹ nhân Thái sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng vẫn vô cùng sắc sảo.

Netizen khen ngợi nhan sắc của Tam Triều Dâng giống một loạt minh tinh châu Á

Chưa dừng lại ở đó, khí chất của Tam Triều Dâng trong chiếc đầm trắng còn làm khán giả nghĩ đến Kim Ji Won - nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với thần thái sang chảnh, cổ điển. Một số bình luận khác cũng nhận xét cô có vài nét hao hao Đổng Khiết hay Chương Tử Di, hai gương mặt tượng trưng cho vẻ đẹp Á Đông tinh khôi nhưng mạnh mẽ. Sự tổng hòa ấy khiến Tam Triều Dâng trở thành một nhan sắc rất đặc biệt: vừa quen thuộc vì gợi nhớ đến những minh tinh nổi tiếng, nhưng cũng đủ khác biệt để khẳng định màu sắc riêng.

Ở thời điểm hiện tại, Bẫy Tiền đang là một trong những bộ phim Việt được kỳ vọng hàng đầu. Bộ phim gây chú ý trước hết vì là dự án đầu tiên khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo qua điện thoại, một vấn đề thời sự nóng hổi với rất nhiều tình huống có thật ngoài đời. Quan trọng hơn, tác phẩm còn đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa Liên Bỉnh Phát và Lê Tam Triều Dâng trên màn rộng.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai Đăng Thức - một người đàn ông bị cuốn vào vòng xoáy của những chiêu lừa tinh vi. Còn Tam Triều Dâng đảm nhận vai Thanh Tâm, cô vợ sắp cưới yêu Đăng Thức bằng tất cả chân thành của mình. Trailer phim mở đầu bằng cảnh Thanh Tâm chất vấn người yêu về những khoản tiền bí ẩn mà anh đột ngột có được. Từ đó, khán giả bị kéo vào thế giới đầy cạm bẫy của những đường dây lừa đảo qua điện thoại, nơi người tham gia phải thực hiện các thử thách để đổi lấy “phần thưởng nóng”.

Khi độ khó của thử thách ngày càng tăng, Đăng Thức dần đánh mất chính mình, lún sâu vào tội lỗi đến mức không còn nhận ra rằng anh đang ở ngay ranh giới sinh tử. Chính hành trình trượt dài ấy hứa hẹn mang đến nhiều lớp cảm xúc - từ căng thẳng, nghẹt thở cho đến đau đớn, day dứt.

Với câu chuyện mang tính thời sự, diễn viên thực lực và sự chú ý đặc biệt dành cho nhan sắc lẫn diễn xuất của Tam Triều Dâng, Bẫy Tiền được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mới cho điện ảnh Việt trong thời gian tới.