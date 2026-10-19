Việt Nam có 1 hàng kem bình dân được nữ Thủ tướng nước giàu bậc nhất thế giới tự mua cho cả đoàn, người giữ công thức từng chỉ học làm kem đúng 1 tháng

Không chọn những trải nghiệm cầu kỳ, nữ Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas dành thời gian dạo quanh Hồ Gươm, ghé đền Ngọc Sơn và thưởng thức những que kem Tràng Tiền quen thuộc với người Hà Nội.

Từ lịch trình ngoại giao đến buổi dạo phố đậm chất Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 18/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã có một trải nghiệm khá gần gũi tại Hà Nội: đi bộ quanh Hồ Gươm, tham quan những địa danh nổi tiếng và thưởng thức kem Tràng Tiền. Hình ảnh nữ lãnh đạo xuất hiện trong trang phục giản dị giữa không gian phố đi bộ cuối tuần mang đến một góc nhìn đời thường về hành trình khám phá Thủ đô của vị khách quốc tế. Liechtenstein là công quốc nhỏ nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, nhưng luôn thuộc nhóm những quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người. Bà Brigitte Haas cũng là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu chính phủ của đất nước này.

Bà Brigitte Haas xuất phát từ khách sạn trên phố Ngô Quyền, đi qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ và Hàng Khay, hoàn thành một vòng quanh Hồ Gươm. Đây vốn là cung đường quen thuộc với người dân địa phương lẫn du khách khi muốn cảm nhận nhịp sống Hà Nội, đặc biệt vào những ngày cuối tuần khi khu vực quanh hồ trở thành không gian đi bộ, vui chơi và tham quan.

Chiều 18/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đi bộ quanh Hồ Gươm, tham quan những địa danh nổi tiếng và thưởng thức kem Tràng Tiền. Ảnh: Vietnamnet

Trong hành trình, nữ Thủ tướng dừng chân trên cầu Thê Húc, nghe giới thiệu về những biểu tượng gắn liền với Hồ Gươm như Tháp Rùa, Tháp Bút, Đài Nghiên và đền Ngọc Sơn. Câu chuyện về rùa Hồ Gươm cùng sự tích hồ cũng là một phần trong những nét văn hóa, lịch sử đặc trưng của Thủ đô mà du khách thường được tìm hiểu khi đến đây.

Sau khi tham quan đền Ngọc Sơn và ngắm cảnh quanh hồ, bà Brigitte Haas tiếp tục ghé cửa hàng kem Tràng Tiền. Nữ Thủ tướng tự mua kem cho mình và cả các thành viên trong đoàn tháp tùng, với những hương vị như cốm, socola, vani và đậu xanh.

Không phải một nhà hàng sang trọng hay trải nghiệm ẩm thực cầu kỳ, món ăn được lựa chọn lại là những que kem bình dân đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Chi tiết này cũng gợi lên sức hút của những trải nghiệm bản địa giản dị: đôi khi, để hiểu thêm về một thành phố, du khách không nhất thiết phải tìm đến những địa điểm xa hoa mà có thể bắt đầu từ món ăn quen thuộc trên một con phố lâu đời.

Không phải một nhà hàng sang trọng hay trải nghiệm ẩm thực cầu kỳ, món ăn được Thủ tướng lựa chọn lại là những que kem bình dân đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Ảnh: Hoàn Như

Hàng kem ra đời năm 1958, gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội

Nếu Hồ Gươm là một trong những biểu tượng nổi bật của Thủ đô, kem Tràng Tiền cũng là cái tên quen thuộc khi nhắc đến văn hóa ăn vặt Hà Nội. Thương hiệu ra đời năm 1958, gần khu vực hồ Hoàn Kiếm, và dần trở thành một phần trong đời sống thường ngày của người dân thành phố.

Ít ai biết, thuở ban đầu kem Tràng Tiền chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ do Nhà nước quản lý đặt tại số 35 phố Tràng Tiền. Đến năm 1961, người bắt đầu nắm giữ công thức pha chế là ông Khánh, một người thợ từng chỉ học làm kem vỏn vẹn một tháng. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã nắm được gu của người Hà Nội: kem không quá ngọt, không quá cứng, kem cốm phải thơm dịu, còn kem socola phải hơi đăng đắng.

Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958, gần khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoàn Như

Điều làm nên sức hút của kem Tràng Tiền không nằm ở cách trình bày cầu kỳ hay những công thức quá phức tạp. Ngược lại, sự giản dị trong hình thức, hương vị quen thuộc và mức giá tương đối bình dân đã giúp thương hiệu duy trì vị trí trong lòng thực khách qua nhiều thập kỷ.

Những vị kem như cốm, đậu xanh, vani, socola hay kem dừa mang đến nhiều lựa chọn cho người thưởng thức. Trong đó, kem cốm đặc biệt gợi nhớ đến một nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực miền Bắc, với hương thơm dịu nhẹ đặc trưng. Kem đậu xanh lại có vị bùi, ngọt vừa phải, trong khi socola là lựa chọn quen thuộc với những người thích vị đậm đà hơn.

Ảnh: Hoàn Như

Kem Tràng Tiền không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội. Trong nhịp sống hiện đại, khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều loại kem với công thức và hình thức đa dạng, thương hiệu này vẫn giữ được nét riêng từ những hương vị truyền thống.

Một nét thú vị trong văn hóa thưởng thức kem Tràng Tiền là nhiều người có thói quen mua kem rồi đứng ăn ngay tại cửa hàng hoặc vừa đi bộ vừa thưởng thức. Không cần bàn ghế cầu kỳ hay không gian sang trọng, trải nghiệm ấy vẫn tạo nên một hình ảnh rất riêng của Hà Nội: nhộn nhịp, gần gũi và gắn liền với những món ăn bình dị.

Sự giản dị trong hình thức, hương vị quen thuộc và mức giá tương đối bình dân đã giúp thương hiệu duy trì vị trí trong lòng thực khách qua nhiều thập kỷ. Ảnh: Hoàn Như

Chính vì vậy, việc một vị khách quốc tế lựa chọn kem Tràng Tiền trong hành trình dạo quanh Hồ Gươm cũng là dịp để nhắc đến một lát cắt thú vị của văn hóa ẩm thực Thủ đô. Sức hút của món ăn không chỉ đến từ hương vị mà còn từ những câu chuyện, ký ức và thói quen đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Muốn ăn kem Tràng Tiền khi dạo Hồ Gươm, cần lưu ý gì?

Với người lần đầu đến Hà Nội, thưởng thức kem Tràng Tiền kết hợp đi bộ quanh Hồ Gươm là một gợi ý đơn giản để khám phá khu vực trung tâm. Du khách có thể bắt đầu từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dạo quanh hồ, ghé đền Ngọc Sơn rồi kết hợp tham quan các tuyến phố lân cận trước khi tìm một cửa hàng kem để dừng chân.

Ảnh: Hoàn Như

Tuy nhiên, có một chi tiết cần lưu ý nếu muốn trải nghiệm theo lịch trình tương tự. Cửa hàng kem Tràng Tiền tại địa chỉ quen thuộc số 35 Tràng Tiền đã ngừng phục vụ tại địa điểm này từ sau ngày 15/9/2026. Thực khách vẫn có thể tìm mua sản phẩm tại các điểm bán gần Hồ Gươm, gồm số 18 Hàng Bài, số 44 Tràng Tiền và số 18 Ngô Quyền.

Điểm thú vị của hành trình này là các địa danh nằm khá gần nhau, phù hợp để kết hợp đi bộ thay vì phải di chuyển bằng phương tiện giữa nhiều điểm tham quan. Chỉ với một buổi chiều, du khách đã có thể ngắm mặt hồ, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, khám phá phố đi bộ và thưởng thức một món ăn quen thuộc của người dân địa phương.

Cửa hàng kem Tràng Tiền tại địa chỉ quen thuộc số 35 Tràng Tiền đã ngừng phục vụ. Thực khách vẫn có thể tìm mua sản phẩm tại các điểm bán gần Hồ Gươm, gồm số 18 Hàng Bài, số 44 Tràng Tiền và số 18 Ngô Quyền. Ảnh: Hoàn Như

Với những người đã sống ở Hà Nội lâu năm, một que kem Tràng Tiền có thể chỉ là món quà vặt quen thuộc. Nhưng với du khách lần đầu ghé thăm, trải nghiệm ấy lại có thể trở thành một phần đáng nhớ trong chuyến đi. Từ những địa danh mang dấu ấn lịch sử đến món ăn bình dân trên phố, Hà Nội vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ sự giao thoa giữa chiều sâu văn hóa và nhịp sống đời thường.

Việc Thủ tướng Brigitte Haas dành thời gian dạo Hồ Gươm và thưởng thức kem Tràng Tiền vì thế cũng gợi nhắc rằng những điều bình dị đôi khi chính là cách gần gũi nhất để khám phá một thành phố.