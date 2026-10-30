Việt Nam có 1 gia đình toàn ca sĩ nổi tiếng: 3 chị em người sở hữu biệt thự 20 tỷ, người cưới tỷ phú sống trong penthouse xa hoa

Ít ai biết rằng cả 3 nghệ sĩ này đều là chị em ruột, cùng sở hữu sự nghiệp ca hát đáng ngưỡng mộ và có những cơ ngơi bất động sản đáng mơ ước.

Showbiz Việt không thiếu những gia đình có truyền thống nghệ thuật, nơi con cái nối nghiệp cha mẹ hay anh chị em cùng nhau theo đuổi con đường ca hát, diễn xuất. Tuy nhiên, không nhiều gia đình có tới 3 chị em ruột đều trở thành những giọng ca nổi tiếng, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc Việt như Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương. Cả ba không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ trung, đằm thắm mà còn gặt hái thành công trên con đường âm nhạc riêng. Nếu Cẩm Ly nổi danh với danh xưng "nữ hoàng dân ca" của Vbiz, Minh Tuyết là biểu tượng quyến rũ của làng nhạc Việt, đồng thời là một trong những giọng ca hải ngoại hàng đầu, thì Hà Phương lại ghi dấu ấn với dòng nhạc dân ca, trữ tình.

Không chỉ có sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ, cả 3 nữ nghệ sĩ còn có cuộc sống gia đình viên mãn và sở hữu những cơ ngơi đáng chú ý. Nếu Cẩm Ly tận hưởng cuộc sống trong căn biệt thự bề thế tại TP.HCM, Minh Tuyết gây trầm trồ với biệt thự triệu đô ở Mỹ thì Hà Phương lại gắn liền với hình ảnh giàu có, xa hoa bên ông xã tỷ phú trong căn penthouse được ví như "lâu đài trên không" giữa New York. Mỗi tổ ấm mang một phong cách khác biệt, phần nào hé lộ cuộc sống sung túc của 3 chị em nổi tiếng.

Cùng ngắm những bất động sản giá trị của Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương!

Cẩm Ly: Sống trong cơ ngơi 20 tỷ, rộng khoảng 400m²

Ca sĩ Cẩm Ly hiện sống trong căn biệt thự bề thế trị giá 20 tỷ đồng, rộng chừng 400m². Không chỉ sở hữu không gian sống rộng rãi, tiện nghi, nữ ca sĩ còn dành nhiều tâm huyết chăm chút khu vườn xanh mát, nơi cô thỏa sức theo đuổi niềm đam mê trồng trọt với đủ loại cây trái. Biệt thự của Cẩm Ly được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên sự tinh giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Các chất liệu như kính và gỗ được sử dụng hài hòa, vừa tạo cảm giác thoáng đãng, vừa mang đến sự ấm cúng, gần gũi cho tổ ấm. Không chỉ chú trọng kiến trúc và nội thất, Cẩm Ly còn dành sự quan tâm đặc biệt cho từng góc nhỏ trong nhà. Những bình hoa tươi do chính tay cô cắt tỉa, lựa chọn và cắm khéo léo được đặt ở nhiều vị trí, từ phòng khách đến khu vực bếp. Sắc hoa rực rỡ trở thành điểm nhấn mềm mại, giúp không gian vốn sang trọng càng thêm sinh động, tươi mới và tràn đầy sức sống.

Biệt thự bề thế của gia đình Cẩm Ly ở TP.HCM

Không gian sân vườn ngập tràn cây xanh, hoa lá

Bên trong nhà có thiết kế rộng rãi, hiện đại

Nội thất trong nhà được bài trí theo hướng tối giản, hiện đại

Một góc trong không gian sân vườn ngập tràn cây trái, rau xanh của Cẩm Ly

Minh Tuyết: Biệt thự triệu đô ở Mỹ

Căn biệt thự của Minh Tuyết gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại, sang trọng, đi kèm hồ bơi ngoài trời và khu vườn xanh mát. Nữ ca sĩ dành một khoảng diện tích trong khuôn viên nhà để trồng rau, chăm sóc cây trái, vừa thỏa mãn sở thích làm vườn vừa có thêm nguồn thực phẩm tươi ngon cho bữa ăn gia đình. Những loại rau quen thuộc như cải xanh, xà lách, ớt, lá é... đều được cô tự tay vun trồng và chăm sóc. Không gian bên trong biệt thự cũng được thiết kế rộng thoáng, các khu vực chức năng bố trí hợp lý, tạo cảm giác tiện nghi nhưng không kém phần ấm cúng. Điểm đáng chú ý là hệ cửa kính lớn được sử dụng ở nhiều vị trí, giúp kết nối không gian bên trong với khu vực sân vườn và hồ bơi bên ngoài. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh quan xanh mát ngay từ trong nhà, đồng thời tận hưởng nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và không gian xanh mang đến cho tổ ấm của Minh Tuyết cảm giác thư thái chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Minh Tuyết sở hữu cơ ngơi xịn đẹp ở Mỹ

Không gian bên trong có thiết kế hiện đại, rộng rãi

Giống với Cẩm Ly, Minh Tuyết rất thích cắm hoa, trồng rau tại nhà

Không gian bếp nấu rộng rãi, tiện nghi

Hà Phương: Sống trong penthouse xa hoa

Hà Phương hiện sống trong căn penthouse xa hoa được ví như một tòa lâu đài trên không, tọa lạc tại Trump World Tower - một trong những tòa tháp nổi tiếng ở New York (Mỹ). Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh về không gian riêng tư, nhưng qua một vài khoảnh khắc hiếm hoi được hé lộ, công chúng cũng phần nào hình dung được sự rộng rãi và đẳng cấp của tổ ấm này. Căn hộ gây ấn tượng với phong cách thiết kế tối giản, hướng đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế của giới thượng lưu. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, chú trọng chất liệu và độ hoàn thiện, tạo nên không gian sống vừa tiện nghi vừa xa hoa. Không chỉ sở hữu căn penthouse đắt giá, Hà Phương và ông xã tỷ phú còn được biết đến với khối tài sản đáng ngưỡng mộ, bao gồm phi cơ riêng, trực thăng, bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD cùng nhiều bất động sản giá trị tại Mỹ. Cuộc sống xa hoa của gia đình nữ ca sĩ vì thế luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Tòa nhà nơi gia đình Hà Phương đang sinh sống tại Mỹ

Hà Phương check-in trong không gian sống xa hoa

Hình ảnh ca sĩ Minh Tuyết trong dịp sang thăm nhà chị gái Hà Phương