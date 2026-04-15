Việt Nam có 1 ca sĩ cứ ra nhạc là viral Trung Quốc, hit xếp đống tiền bản quyền đếm không xuể

Nam ca sĩ Việt cứ ra nhạc là viral Trung Quốc

Tăng Duy Tân hiện là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi tạo được dấu ấn rõ rệt tại thị trường Trung Quốc - nơi vốn nổi tiếng khắt khe và có hệ sinh thái âm nhạc nội địa cực kỳ mạnh. Với biệt danh “phù thủy tạo hit”, nam ca sĩ liên tục ghi dấu bằng những ca khúc viral trên Douyin, đưa nhạc Việt len sâu vào đời sống giải trí của giới trẻ xứ tỷ dân.

Không chỉ dừng lại ở một bản hit đơn lẻ, Tăng Duy Tân sở hữu cả một “chuỗi chiến thắng” với nhiều ca khúc thay nhau thống trị nền tảng video ngắn lớn nhất Trung Quốc. Nổi bật nhất phải kể đến Ngây Thơ - phiên bản tiếng Trung mang tên “Thán”. Ca khúc này đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên Douyin, đồng thời leo lên những vị trí cao trên các bảng xếp hạng uy tín như QQ Music, một thành tích mà không nhiều nghệ sĩ quốc tế đạt được.

Sau Ngây Thơ , Dạ Vũ tiếp tục trở thành hiện tượng khi gắn liền với loạt video biến hình khoe nhan sắc. Giai điệu ma mị, tiếng huýt sáo đặc trưng khiến bài hát trở thành một “âm thanh nhận diện” trên mạng xã hội. Bên Trên Tầng Lầu nối dài chuỗi thành công khi được sử dụng rộng rãi trong các video nhảy và nội dung tâm trạng, trong khi Cắt Đôi Nỗi Sầu tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ nhờ các bản remix bắt tai.

Đằng sau những con số ấn tượng là một công thức tạo trend gần như “bất bại”. Nhạc của Tăng Duy Tân thường bùng nổ theo ba hướng: các video biến hình (transition) tận dụng đoạn drop cao trào; những điệu nhảy đơn giản, dễ lan truyền; và các clip “deep/vibe” đầy cảm xúc - nơi người dùng vừa nhún nhảy theo nhạc vừa thể hiện tâm trạng cá nhân. Đây chính là kiểu nội dung cực kỳ phù hợp với hệ sinh thái Douyin.

Lý giải cho sự “hợp rơ” đáng kinh ngạc này, nhiều chuyên gia cho rằng âm nhạc của Tăng Duy Tân chạm đúng gu nghe nhạc của khán giả Trung Quốc. Việc khai thác thang âm ngũ cung, vốn quen thuộc trong âm nhạc truyền thống Á Đông giúp giai điệu trở nên gần gũi ngay từ lần đầu nghe. Bên cạnh đó, cấu trúc bài hát tối giản với những đoạn hook ngắn, lặp lại liên tục khiến ca khúc dễ dàng trở thành “earworm” trong bối cảnh video ngắn chỉ kéo dài vài chục giây.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sự giao thoa giữa chất Pop hiện đại và năng lượng của Vinahouse, dòng nhạc mà khán giả Trung Quốc thường gọi là “nhạc sàn Việt Nam”. Sự kết hợp này tạo ra cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc, đặc biệt phù hợp với không gian club và các video giải trí trên Douyin.

Sức lan tỏa của những ca khúc này lớn đến mức hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc cũng tham gia “bắt trend”. Liễu Nham từng biểu diễn Ngây Thơ trên sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Chu Khiết Quỳnh gây chú ý với video dance Dạ Vũ , trong khi Phùng Đề Mạc và Trương Hàm Vận cũng không đứng ngoài làn sóng cover. Thậm chí, Lưu Vũ Ninh còn nhiều lần sử dụng giai điệu nhạc của Tăng Duy Tân trong livestream, cho thấy độ phổ biến vượt khỏi phạm vi mạng xã hội. Đầu năm nay, 3 diễn viên Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật thể hiện ca khúc Cắt Đôi Nỗi Sầu trong đêm nhạc mừng năm mới của đài Chiết Giang.

Nhạc Tăng Duy Tân thực sự nổi tiếng ở Trung Quốc và được săn đón cực lớn. Dăm bữa nửa tháng, các bài hát cũ của Tăng Duy Tân lại viral một lần và được người dùng các nền tảng video ngắn xứ tỷ dân sử dụng rầm rộ.

Ca nhạc sĩ đa tài của showbiz Việt

Sinh năm 1995 tại Quảng Trị, Tăng Duy Tân lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh là cháu nội của Trần Hoàn - tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng, đồng thời là em họ của Tùng Dương. Dù vậy, con đường đến với âm nhạc của nam ca sĩ lại không hề bằng phẳng. Trước khi hoạt động chuyên nghiệp, anh từng theo học ngành Đông phương học tại Đại học Khoa học Huế và làm hướng dẫn viên du lịch.

Sự nghiệp của Tăng Duy Tân bắt đầu từ những năm 2018 với các sản phẩm đầu tay chưa tạo được tiếng vang lớn. Phải đến Tình đầu (2020), cái tên này mới dần được chú ý trong cộng đồng Indie. Thời gian đầu, Tăng Duy Tân còn không có tiền để đầu tư sản phẩm, phải đánh cược bằng toàn bộ cơ hội nghề nghệt khác. Bước ngoặt thực sự đến trong giai đoạn 2021-2023, khi loạt ca khúc như Ngây Thơ , Dạ Vũ hay Bên Trên Tầng Lầu lan rộng khắp châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc. Tăng Duy Tân trở thành hiện tượng hiếm hoi của Vpop có sức ảnh hưởng quốc tế rõ rệt.

Những năm gần đây, Tăng Duy Tân tiếp tục duy trì phong độ với các sản phẩm như Cắt Đôi Nỗi Sầu. Tăng Duy Tân cũng thành công với vai trò nhạc sĩ khi tạo hit cho nhiều tên tuổi đình đám như Hồ Ngọc Hà - Cô Đơn Trên Sofa, Tùng Dương - Tái Sinh hay Bích Phương với Nâng Chén Tiêu Sầu.

Đi cùng danh tiếng là nguồn thu bản quyền đáng mơ ước. Nhờ việc các ca khúc được sử dụng rộng rãi trên TikTok toàn cầu và các nền tảng streaming Trung Quốc, doanh thu bản quyền của Tăng Duy Tân được đánh giá thuộc top đầu tại Việt Nam. Riêng Bên Trên Tầng Lầu được ước tính mang về hàng tỷ đồng - một con số cho thấy giá trị thương mại lớn của những bản hit mang tính “viral”.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nam ca sĩ cũng thu hút sự chú ý khi anh công khai mối quan hệ với Bích Phương. Sau thời gian dài vướng tin đồn, cả hai chính thức xác nhận bằng loạt ảnh chung trong chuyến đi Huế vào tháng 4/2026. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, họ còn hỗ trợ nhau trong âm nhạc, tiêu biểu là ca khúc Nâng chén tiêu sầu hay Ikigai, những sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình trong hình ảnh của Bích Phương với sự góp sức của Tăng Duy Tân.

Ngoài ra, anh còn mở rộng vai trò trong ngành giải trí khi tham gia định hướng âm nhạc cho công ty của Chi Pu, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn không chỉ với tư cách ca sĩ mà còn là một nhà sản xuất và người dẫn dắt xu hướng. Từ một nghệ sĩ vô danh, hát nhạc tự sáng tác đến “phù thủy Douyin”, hành trình của Tăng Duy Tân là minh chứng rõ ràng cho khả năng vươn ra thị trường quốc tế của Vpop - khi âm nhạc đủ khác biệt, bắt tai và chạm đúng thị hiếu khán giả.

Ảnh: FBNV/Weibo