Bản hit đưa ca sĩ hát phòng trà vụt sáng thành hiện tượng âm nhạc

Duy Mạnh là ca sĩ, nhạc sĩ quê Hải Phòng, được đông đảo khán giả biết đến vào giai đoạn 2004–2005 với loạt ca khúc như “Kiếp đỏ đen”, “Hãy về đây bên anh”, “Ta đâu có say” và “Dĩ vãng cuộc tình”.

Trước khi nổi tiếng, nam ca sĩ từng có nhiều năm hoạt động âm nhạc nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn trên thị trường. Anh đi hát tại các phòng trà, quán cà phê ở TP.HCM với mức thù lao khá khiêm tốn, khoảng 80.000–100.000 đồng mỗi đêm.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Duy Mạnh đến vào tháng 10/2004, khi ca khúc “Kiếp đỏ đen” ra mắt và nhanh chóng được khán giả đón nhận tại Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. Không chỉ thể hiện, nam ca sĩ còn tự sáng tác ca khúc với giai điệu pop dễ nghe, ca từ bình dị, gần gũi. Đặc biệt, việc đưa tiếng đàn cò vào bản phối đã tạo nên màu sắc riêng, góp phần giúp “Kiếp đỏ đen” trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

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Thời điểm đó, ca khúc xuất hiện rộng rãi tại các tụ điểm giải trí, cửa hàng thời trang và nhiều gia đình. Sức hút của bài hát góp phần đưa tên tuổi Duy Mạnh trở thành hiện tượng của thị trường nhạc Việt. Album đầu tay “Tình em là đại dương” của anh cũng ghi nhận sức tiêu thụ đáng chú ý, với khoảng 30.000 bản được bán ra.

Thành công của “Kiếp đỏ đen” nhanh chóng đưa Duy Mạnh trở thành cái tên được săn đón trên các sân khấu ca nhạc. Những lời mời biểu diễn liên tục tìm đến, không chỉ ở trong nước mà còn tại thị trường hải ngoại, kéo theo sự thay đổi đáng kể về thu nhập của nam ca sĩ.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Duy Mạnh cho biết trước khi nổi tiếng, anh chỉ nhận được khoảng 100.000 đồng mỗi đêm đi hát. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi “Kiếp đỏ đen” trở thành hit, mức cát-xê của anh đã tăng gấp 1.000 lần. Có thời điểm, nam ca sĩ kiếm được tới 100 triệu đồng trong một đêm biểu diễn, tương đương gần 12 cây vàng theo giá vàng thời điểm đó.

Tiền bạc và danh vọng đến quá nhanh cũng khiến cuộc sống của Duy Mạnh có nhiều xáo trộn. Khi ấy mới khoảng 30 tuổi, dù đã lập gia đình, nam ca sĩ thừa nhận bản thân chưa biết cách quản lý khoản thu nhập lớn bất ngờ có được. Sự nổi tiếng khiến anh có phần ảo tưởng về vị trí của mình, dành nhiều thời gian cho những cuộc vui và chi tiêu thiếu kiểm soát.

Nhìn lại giai đoạn này, Duy Mạnh cho biết những cuộc vui kéo dài, cộng thêm những chuyện buồn trong gia đình, đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của anh. Nam ca sĩ từng trải qua thời gian mất ngủ, tinh thần bất ổn và có giai đoạn rơi vào trầm cảm.

Tác giả tuổi 51 vẫn miệt mài đi hát, muốn làm liveshow cùng nghệ sĩ Gen Z

Sau thành công với “Kiếp đỏ đen” và loạt hit để đời, ở tuổi 51, ca sĩ Duy Mạnh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên xuất hiện tại các chương trình lớn, tiệc riêng và đám cưới. Nam ca sĩ tự nhận mình là “thợ hát”, coi mọi show diễn đều là công việc và không đặt nặng chuyện danh tiếng hay quy mô sân khấu.

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Sau nhiều năm gắn với những bản tình ca buồn, Duy Mạnh đang thử nghiệm thêm các dòng nhạc mới, học hỏi cách làm nghề của thế hệ trẻ. Tháng 11/2026, anh ra mắt ca khúc "Đóa tường vi vẫn nở", sáng tác và thể hiện cho bộ phim "Trại giam hạnh phúc". Trước đó, nam ca sĩ cũng thử sức với rap, hip hop và tập luyện vũ đạo. Anh cho biết đã giảm 5kg để đáp ứng yêu cầu vận động trong các sản phẩm âm nhạc mới.

Đáng chú ý, Duy Mạnh tiết lộ đang được một ê-kíp trẻ đề nghị thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, dự kiến vào khoảng tháng 2-3/2027. Anh muốn kết hợp với những nghệ sĩ trẻ như Hà Lê, Pháo và Cao Bá Hưng, thay vì chỉ trình diễn các bản hit cũ.

Ca sĩ Duy Mạnh và con gái Cầm (Ảnh: Internet)

Bên cạnh công việc, nam ca sĩ dành sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là con gái Cầm – người đang theo đuổi con đường ca hát. Duy Mạnh vừa hỗ trợ chuyên môn, vừa để con tự trải nghiệm và trưởng thành. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân nhiều năm mắc chứng mất ngủ, phải dùng thuốc để điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp, Duy Mạnh cho biết điều mong muốn nhất hiện tại là giữ gìn sức khỏe và duy trì niềm đam mê âm nhạc.

(Tổng hợp)