Việt Nam có 1 ca khúc giá 400 nghìn đồng vang vọng khắp đại lễ quốc gia: Thu 10 tỷ views, liên tục nhận bằng khen danh dự

Bài hát này mất gần 3 năm để trở thành hiện tượng quốc dân của Việt Nam.

Có những ca khúc cần nhiều năm để tìm được thời điểm tỏa sáng. Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trường hợp như vậy. Ra mắt từ năm 2023 trong album cùng tên, ca khúc mất hơn 2 năm để thực sự đến với đông đảo công chúng. Nhưng khi xuất hiện trong chuỗi sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là Đại lễ A50 và A80 vào năm 2025, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng, phủ sóng từ không gian mạng đến đời sống xã hội, từ sân khấu chuyên nghiệp đến trường học, các sự kiện văn hóa cộng đồng trên cả nước.

Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh cùng phát hành ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình từ năm 2023

Được thể hiện đầu tiên bởi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình ban đầu chưa tạo được hiệu ứng rộng rãi. Bước ngoặt đến khi ca khúc xuất hiện bản remix được giới trẻ yêu thích, sản xuất nội dung hưởng ứng hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025. Sau đó, ca khúc được chọn trình diễn tại Đại lễ A50. Phiên bản do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trình diễn tại nhanh chóng leo thẳng lên Top 1 Trending Music YouTube Việt Nam, lan tỏa tới hàng triệu người Việt. Ca khúc bước vào dòng chảy đại chúng và trở thành giai điệu được đông đảo khán giả thuộc nằm lòng.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được Đông Hùng và Võ Hạ Trâm biểu diễn tại Đại lễ A50

Độ phủ của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được thể hiện qua những con số đáng chú ý. Theo thống kê tổng hợp trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, Reels, YouTube Shorts..., ca khúc đã vượt mốc 10 tỷ lượt xem và tiếp cận. Đây là con số hiếm có đối với một sáng tác mang chủ đề quê hương, đất nước. Riêng bản remix dài khoảng 45 giây của producer Đức Tư trở thành một trong những âm thanh thịnh hành trên TikTok, được sử dụng trong hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu video sáng tạo. Từ hình ảnh các chiến sĩ tập luyện, học sinh - sinh viên check-in tại những di tích lịch sử đến các video về cảnh đẹp Việt Nam và khoảnh khắc đời thường mang màu sắc tự hào dân tộc, giai điệu này xuất hiện với tần suất dày đặc.

Sân khấu tại Đại lễ A50 đưa ca khúc thành hiện tượng

Sức lan tỏa ấy không bị giới hạn bởi độ tuổi hay tệp khán giả. Với nhiều cựu chiến binh và người lớn tuổi, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình gợi lại ký ức về một thời khói lửa. Trong khi đó, với giới trẻ, bài hát trở thành một cách tiếp cận lịch sử bằng âm nhạc: gần gũi, dễ nhớ và không xa cách. Lòng yêu nước vì thế không chỉ hiện diện trong những bài học hay khái niệm trừu tượng, mà còn trở thành cảm xúc có thể được thể hiện qua một đoạn nhạc, một video hay một lần cùng nhau hòa giọng.

Đáng chú ý, ca khúc không chỉ phổ biến trên mạng xã hội mà còn đi sâu vào đời sống học đường. Trong năm 2025, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình xuất hiện trong nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt động đồng diễn tại các trường học trên cả nước, từ bậc tiểu học đến THPT. Ca khúc thậm chí được đưa vào đề thi Ngữ văn tại một số địa phương như Hưng Yên, Đồng Nai và Quảng Ninh, trở thành chất liệu để học sinh trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Sân khấu của Tùng Dương viral mạnh mẽ

Một trong những sân khấu đáng nhớ khác là màn trình diễn của Tùng Dương tại concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim. Hơn 50.000 khán giả cùng hòa giọng theo giai điệu ca khúc, tạo nên khoảnh khắc cộng hưởng cảm xúc đặc biệt. Từ sân vận động quy mô lớn đến những sân khấu trường học, từ các chương trình nghệ thuật cấp quốc gia đến video ngắn trên mạng xã hội, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình dần trở thành một giai điệu quen thuộc trong đời sống tinh thần của nhiều người Việt.

Sức sống của ca khúc không chỉ nằm ở lượt xem hay mức độ phổ biến, mà còn ở giá trị tinh thần mà nó để lại. Thông điệp tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và tiếp nối tương lai đất nước, được truyền tải bằng ca từ gần gũi, giai điệu giàu cảm xúc. Đây cũng là yếu tố giúp bài hát vượt khỏi khuôn khổ của một sáng tác phục vụ các dịp lễ kỷ niệm để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Một trong những nội dung xu hướng viral khắp nơi của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do Nguyễn Duyên Quỳnh khởi xướng

Thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình còn được ghi nhận bằng những giải thưởng và bằng khen. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh được Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trao giấy khen vì những đóng góp trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc. Nguyễn Văn Chung cũng lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025. Những ghi nhận này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình sáng tác hơn hai thập kỷ của nam nhạc sĩ.

Nguyễn Văn Chung được vinh danh tại WCA 2025

Điều thú vị là đằng sau một ca khúc có sức lan tỏa hàng tỷ lượt xem, câu chuyện về tiền tác quyền lại không giống những gì nhiều người hình dung. Với mức độ phổ biến của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, không ít khán giả cho rằng chi phí sử dụng bài hát hẳn phải rất cao. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được từ chuyên gia trong lĩnh vực phát hành và bản quyền âm nhạc, ca khúc hiện được Nguyễn Văn Chung ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) quản lý và khai thác. Với các sân khấu biểu diễn cơ bản, mức tác quyền sử dụng chỉ khoảng 400.000 đồng cho mỗi lần diễn, theo khung quy định của Trung tâm.

Mức phí này có thể thay đổi tùy theo quy mô sự kiện, tính chất chương trình, địa điểm tổ chức và mục đích sử dụng. Những chương trình lớn, mang yếu tố thương mại hoặc khai thác doanh thu trực tiếp từ ca khúc sẽ được áp dụng mức phí tương ứng cao hơn, theo biểu giá và thỏa thuận với nhạc sĩ.

Tác quyền biểu diễn ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình gây tò mò

Nguyễn Văn Chung cho phép sử dụng miễn phí ca khúc cho những cá nhân, tổ chức vì mục đích cộng đồng

Vào tháng 8/2025, chính Nguyễn Văn Chung từng công khai quan điểm sẵn sàng cho phép sử dụng Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình miễn phí trong nhiều trường hợp. Nam nhạc sĩ cho biết anh luôn đồng ý khi nhận được lời xin phép từ các ca sĩ, thiếu nhi, câu lạc bộ, đơn vị tổ chức biểu diễn hay đại diện các Bộ, Ban, Ngành, đặc biệt với những mục đích văn hóa, cộng đồng, giáo dục,...

Theo Nguyễn Văn Chung, điều anh trân trọng không nằm ở khoản tiền tác quyền, mà là sự tôn trọng dành cho người sáng tác. Một lời xin phép tử tế, dù đến từ học sinh lớp 5 hay một ca sĩ trẻ, đều có ý nghĩa như nhau. Chỉ với những trường hợp cá nhân hoặc đơn vị sử dụng bài hát để kinh doanh và thu lợi, anh mới đặt vấn đề về tác quyền, thậm chí có thể áp dụng mức phí cao hơn để dành số tiền đó cho các hoạt động xã hội ý nghĩa.