Việt Nam chính thức lọt Top điểm đến du học hấp dẫn nhất thế giới

Bảng xếp hạng mới đây từ hệ thống đánh giá giáo dục uy tín EduOpinions ghi nhận Việt Nam là một trong những điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, đứng cùng các quốc gia như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Lithuania...

Với gần 1,3 triệu lượt truy cập mỗi năm (45% đến từ thị trường châu Âu), EduOpinions hiện là một trong những kênh tham khảo uy tín hàng đầu thế giới dành cho học sinh và phụ huynh khi lựa chọn điểm đến giáo dục quốc tế.

Kết quả xếp hạng dựa trên những đánh giá thực tế của sinh viên trong giai đoạn 2024 - 2025, trong đó mọi quốc gia đều phải đạt mức hài lòng trung bình trên 4/5 sao.

Với mức điểm ấn tượng 4,55/5 sao về độ hài lòng tổng thể, Việt Nam đã vượt qua mức đánh giá trung bình tại các cơ sở giáo dục ở Anh Quốc (4,38/5), tạo ra bước ngoặt trong dòng chảy giáo dục toàn cầu.

Sự “soán ngôi” của các thị trường phi truyền thống

Theo phân tích từ EduOpinions, dòng chảy du học toàn cầu đang chứng kiến một sự đảo chiều. Năm 2022, gần một nửa du học sinh trên thế giới chỉ tập trung tại 10 quốc gia truyền thống như Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp, Đức… Tuy nhiên, EduOpinions cho biết xu hướng này đang dần bị thay thế bởi những "tọa độ" mới nổi, như Việt Nam, nơi giá trị trải nghiệm và hiệu quả đầu tư được đặt lên hàng đầu.

Lý giải về sự thăng hạng của Việt Nam, các chuyên gia tại EduOpinions nhận định sinh viên thế giới đang có xu hướng rời xa các thủ phủ du học truyền thống vốn có chi phí ngày càng đắt đỏ và cạnh tranh tăng cao, để tìm kiếm những lựa chọn tối ưu hơn.

Chọn Việt Nam, theo đánh giá của EduOpinions, sinh viên sẽ được hưởng lợi từ "lợi thế kép": tiếp cận môi trường học thuật chuẩn quốc tế với mức chi phí sinh hoạt thường thấp hơn 3-4 lần so với các thành phố như London hay New York.

Việt Nam là một trong những điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới.

Từng “quay xe” bất ngờ khi lựa chọn điểm đến du học, Karunaratne Chaanakya Rahel (Sri Lanka), sinh viên năm 2 Chương trình Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cho biết: “Ban đầu tôi dự định du học Đức. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về Việt Nam, tôi đã thay đổi suy nghĩ. So với châu Âu, chi phí học tập và sinh hoạt tại đây dễ tiếp cận hơn, trong khi chất lượng giáo dục và trải nghiệm sống không hề kém cạnh. Đặc biệt, tôi đã hoàn toàn 'phải lòng' văn hóa và ẩm thực nơi đây.”

EduOpinions cũng nhấn mạnh sự ổn định về chính trị - kinh tế và vị thế chiến lược tại Đông Nam Á đã biến Việt Nam thành một "bến đỗ" tiềm năng. Sinh viên quốc tế có thể tiếp cận các chương trình chất lượng cao đồng thời tận hưởng trải nghiệm sống độc bản, từ việc khám phá các di sản thiên nhiên thế giới đến việc hòa mình vào nhịp sống giàu bản sắc.

Văn hoá là điểm hấp dẫn khiến nhiều sinh viên quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến du học

Nhận định của EduOpinions cũng tương đồng với bức tranh khởi sắc của giáo dục đại học trong nước khi có khoảng 22.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Báo cáo "Việt Nam - Hướng tới trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới ở Đông Nam Á: Bài học và dẫn chứng" cũng nhấn mạnh tiềm năng của Việt Nam trong việc trở thành một “trung tâm giáo dục quốc tế mới”.

Đồng tình với nhận định trên, Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng BUV đánh giá cao sự kết hợp giữa môi trường sống an toàn, nền văn hóa bản sắc và đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong việc mở ra những cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

“ Đây chính là những tiền đề quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng để sinh viên quốc tế tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa học thuật và tiềm năng phát triển tương lai,” ông cho biết.

Theo đánh giá của EduOpinions, sự thăng hạng của Việt Nam gắn liền với nỗ lực của những cơ sở giáo dục trong việc mang đến trải nghiệm quốc tế thực thụ, tiêu biểu như Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Yếu tố kinh tế là một điểm cộng không thể phủ nhận. Theo tính toán của EduOpinions, với mức học phí Cử nhân khoảng 7.000 Euro/năm (khoảng 215 triệu VNĐ) và chi phí sinh hoạt tại Hà Nội dao động từ 5.600 - 7.300 Euro/năm (khoảng 172 triệu – 224 triệu VNĐ), tổng chi phí để du học tại BUV thấp hơn đáng kể so với việc theo đuổi một tấm bằng tương đương tại Anh hay Mỹ.



