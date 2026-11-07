Việt Nam cần vốn 1.500 tỷ USD trong 5 năm: FiinGroup cảnh báo ngân hàng quá tải, Maybank dự báo thị trường trái phiếu có thể lọt Top 3 ASEAN

Nhu cầu vốn khổng lồ cho tăng trưởng đang đặt ra bài toán lớn với hệ thống tài chính Việt Nam, trong khi thị trường vốn được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong những năm tới.

Tại Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026 diễn ra ngày 6/11 tại TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc CTCP FiinGroup Việt Nam, ước tính nền kinh tế Việt Nam cần khoảng 1.500 tỷ USD vốn trong giai đoạn 2026–2030 để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng.

Theo ông Hiệu, nhu cầu vốn hiện phụ thuộc rất lớn vào hệ thống ngân hàng, trong khi quy mô thị trường vốn ngoài ngân hàng, đặc biệt là thị trường trái phiếu, còn tương đối khiêm tốn.

Dẫn số liệu 9 tháng đầu năm 2026, ông cho biết các ngân hàng thương mại chiếm khoảng 53% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ngân hàng cũng là nhóm nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng lớn trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Đáng chú ý, ông Hiệu nhận định hệ thống ngân hàng đang quá tải khi tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã vượt 140%.

"Hệ thống tài chính của chúng ta hiện nay dựa quá nhiều vào ngân hàng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro", ông nói, đồng thời cho rằng nguồn vốn trong nước khó đáp ứng toàn bộ nhu cầu tăng trưởng trong những năm tới.

Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FiinGroup Việt Nam

Theo lãnh đạo FiinGroup, Việt Nam cần mở rộng các kênh huy động vốn trong nước và quốc tế, đồng thời phát triển thị trường trái phiếu, các định chế tài chính trung gian và hệ thống xếp hạng tín nhiệm.

Maybank: Thị trường trái phiếu Việt Nam có thể lọt Top 3 ASEAN vào năm 2030﻿

Ông Andrew Lim Wei-Ann, Trưởng bộ phận Thị trường nợ khu vực Maybank Investment Banking Group, dự báo đến năm 2030, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam có tiềm năng vươn lên Top 3 thị trường lớn nhất ASEAN.

Ông Andrew Lim Wei-Ann, Trưởng bộ phận Thị trường nợ khu vực, Maybank Investment Banking Group

Theo ông Andrew, nhu cầu đầu tư vào các lĩnh vực như đường cao tốc, cảng biển và năng lượng tái tạo đang tạo ra dư địa phát triển đáng kể cho thị trường vốn Việt Nam.

Chuyên gia Maybank cho rằng tín dụng ngân hàng có thể đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, trong khi thị trường trái phiếu đóng vai trò bổ trợ bằng việc cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án lớn. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời tạo thêm lựa chọn huy động vốn cho doanh nghiệp và Chính phủ khi thị trường trái phiếu bằng USD gặp biến động.

Dẫn kinh nghiệm Malaysia, ông Andrew nhấn mạnh việc phát triển thị trường trái phiếu cần sự nhất quán trong thực thi chính sách, nâng cao tính minh bạch, mở rộng nhà đầu tư tổ chức và cải thiện thanh khoản trên thị trường thứ cấp.

Theo đại diện Maybank, Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến cải cách thị trường trong 2–3 năm gần đây, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển các sản phẩm trái phiếu và thu hút dòng vốn khu vực.

Phiên thảo luận: Cơ hội giảm chi phí vốn quốc tế từ 8–9% xuống 5–6%﻿

Tại phiên thảo luận, ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Khối Phân tích Chứng khoán Maybank (MSVN), cho rằng không thể chỉ dựa vào tỷ lệ tín dụng/GDP để kết luận hệ thống ngân hàng đã chạm giới hạn. Theo ông, tín dụng doanh nghiệp hiện tương đương khoảng 90% GDP và vẫn còn dư địa phát triển, trong khi tín dụng cá nhân đã vượt 50% GDP, cần được kiểm soát chặt hơn.

Nhóm phân tích Maybank ước tính Việt Nam cần huy động tối thiểu 50–100 tỷ USD vốn nước ngoài trong 5 năm tới. Đáng chú ý, ông Thành nhận định nếu Việt Nam được nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư (Investment Grade), chi phí huy động vốn quốc tế có thể giảm từ mức 8–9% hiện nay xuống còn khoảng 5–6%.

Từ đó, ông đề xuất Chính phủ thành lập một ban chuyên trách nâng hạng tín nhiệm quốc gia ngay từ năm 2027, làm việc trực tiếp với các tổ chức xếp hạng quốc tế như S&P, Moody's và Fitch.

Trong khi đó, lãnh đạo FiinGroup nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán và dữ liệu minh bạch nhằm tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.

Kết thúc phiên thảo luận, ông Nguyễn Hữu Hiệu cho rằng ưu tiên quan trọng nhất là xây dựng "hạ tầng niềm tin" cho thị trường vốn. Theo ông, sự hấp dẫn có thể thu hút dòng vốn đến Việt Nam, nhưng chỉ có niềm tin mới giữ dòng vốn ở lại.