Việt Nam cần gần 370 tỷ USD để đạt mục tiêu lớn vào năm 2050: "Chìa khóa" nằm ở đâu?

CÙNG VIỆT NAM ĐI ĐẾN NET ZERO

Theo một ước tính của KPMG, để đạt Net Zero vào năm 2050 như cam kết, từ nay đến năm 2040, Việt Nam sẽ cần đầu tư khoảng 368 tỷ USD, tương đương khoảng hơn 20 tỷ USD mỗi năm vào một số lĩnh vực, trong đó, trọng điểm là năng lượng tái tạo; công trình xanh; phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện; nông nghiệp - chuỗi cung ứng thực phẩm; công nghiệp nặng; và chuỗi cung ứng.

Còn theo báo cáo "Opportunity2030" của Ngân hàng Standard Chartered, tổng nhu cầu đầu tư của Việt Nam để thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) đến năm 2030 ước tính khoảng 111,1 tỷ USD.

Đây là những con số không hề nhỏ nếu so với GDP của Việt Nam là hơn 470 tỷ USD năm 2024, nên sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức là rất quan trọng.

Về vấn đề này, ông Martin Rama, cựu Kinh tế trưởng World Bank tại Việt Nam cho rằng: “ Bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và bảo vệ nhóm người yếu thế là những hoạt động vô cùng giá trị đối với bất kỳ quốc gia hay xã hội nào. Tuy nhiên những hoạt động này không mang lại lợi nhuận, nên nguồn lực dành cho chúng thường gặp phải nhiều hạn chế. Dù vậy, những doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của trách nhiệm cộng đồng có thể tạo ra sự khác biệt, và sự cam kết của doanh nghiệp củng cố địa vị của họ trong mắt khách hàng, điều này trực tiếp đóng góp vào thành công của doanh nghiệp.”

Dự án GreenPlan của Traphaco.

Thực tế, ở Việt Nam, đã có những doanh nghiệp tiên phong đóng góp nguồn lực, tạo tác động xã hội và những thay đổi tích cực đối với cộng đồng song song với kinh doanh hiệu quả. Công ty Cổ phần Traphaco với dự án GreenPlan là một ví dụ.

Việt Nam nổi tiếng là một “rừng thuốc” với gần 5.000 loài cây thuốc và gần 200 loài có tiềm năng khai thác và phát triển trồng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước, hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay, nước ta mới chỉ chủ động được 25% nhu cầu, 75% nguyên liệu ngành dược phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Đó là lý do năm 2009, Traphaco đã tạo nên bước ngoặt lớn tại Việt Nam với dự án Nghiên cứu, phát triển bền vững nguồn dược liệu (GreenPlan). Thay vì nhập dược liệu với chất lượng khó kiểm soát, công ty đã đi đầu trong việc hợp tác với người nông dân tại nhiều vùng sâu, vùng xa để phát triển vùng trồng dược liệu.

Sau 15 năm bền bỉ, đến nay, dự án GreenPlan của Traphaco đã xây dựng được vùng nguyên liệu trên 36.300 ha trải dài trên 24 tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Trong đó có 10 dược liệu có vùng trồng/ thu hái đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO.

Thành công từ việc trồng/ thu hái dược liệu là một yếu tố quan trọng giúp Traphaco có 10 lần lọt top “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” (TOP 50).

Không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, dự án này là minh chứng cho thấy trồng “cỏ cây” cũng có thể cải thiện sinh kế cho rất nhiều người dân Việt Nam. Tham gia GreenPlan, các hộ dân có thu nhập từ 8,6 triệu đồng đến 16,6 triệu đồng/hecta/tháng, tương đương hàng trăm triệu đồng/năm. Theo lãnh đạo địa phương đánh giá, hiệu quả của việc trồng Atiso cho Traphaco cao gấp 5 lần trồng lúa và gấp 10 lần trồng ngô.

Đặc biệt, phát triển vùng dược liệu không chỉ tạo sinh kế bền vững giúp xóa đói giảm nghèo mà điều quan trọng hơn, nó còn giúp bảo tồn nguồn gen quý và duy trì đa dạng sinh học, hạn chế rất nhiều tác động xấu do phải sử dụng hóa chất để bảo vệ các loại cây nông nghiệp.

“NHỮNG CÂU CHUYỆN TRÀN ĐẦY CẢM HỨNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Với nhiều đóng góp ý nghĩa, thiết thực cho nền y học Việt Nam cũng như tạo tác động trực tiếp đến sinh kế bền vững của người dân, Dự án GreenPlan của Công ty cổ phần Traphaco đã được vinh danh ở Hạng mục Dự án Bền vững tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023. Đây cũng là một trong nhiều dự án được nghiên cứu chi tiết trong cuốn sách Human Legacies - Dấu ấn tiên phong do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp với Alpha Books và Metro Writers thực hiện, Nhà xuất bản Thế giới ấn hành.

Ông Đinh Đức Hoàng (Phó TGĐ Trung tâm Thông tin Unesco) từng than thở, 10 năm trước, nếu ông ấy có một cuốn sách như Dấu ấn tiên phong để làm kim chỉ nam cho các hoạt động xã hội thì đó là chuyện trong mơ. Các dự án thiện nguyện và nỗ lực tạo tác động xã hội trên khắp đất nước diễn ra riêng rẽ. Mọi người chỉ có thể biết đến chúng một cách vô tình.

Dấu ấn tiên phong là cuốn sách trình bày hệ thống sáng kiến của nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt. Tiêu biểu như dự án L'Oréal - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn (Beauty For A Better Life) hoặc Chương trình Hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của công ty Vinamilk.

“L'Oréal - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn” là sáng kiến từng nhận giải Human Act Prize 2023. Bắt đầu ở Việt Nam năm 2009 và 7 năm sau đó trở thành mô hình thế giới, chương trình trao quyền cho phụ nữ thông qua đào tạo kỹ năng trong ngành làm đẹp, truyền cảm hứng và nguồn động lực mạnh mẽ cho những phụ nữ dám mơ ước và quyết tâm vượt qua khó khăn để thành công trong ngành này. Học viên sẽ được cung cấp những kỹ năng nâng cao trong nghề làm tóc và hỗ trợ 100% việc làm sau khóa đào tạo. Chương trình còn hỗ trợ nâng quyền cho phụ nữ thông qua sự thay đổi và độc lập về kinh tế, từ đó giúp họ thay đổi vị trí xã hội.

Chương trình “L'Oréal - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn” là sáng kiến từng nhận giải Human Act Prize 2023.

Trong khi đó, Vinamilk là đơn vị duy nhất thắng 2 giải thưởng lớn tại Human Act Prize 2023 với các dự án Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Trong đó, Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 đưa ra rất nhiều sáng kiến trong tiến trình hướng đến Net Zero của Vinamilk, tập trung vào các chiến lược để Giảm thiểu, Chuyển đổi và Hấp thụ khí nhà kính, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, từ đó hướng đến tương lai bền vững hơn.

Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 đưa ra rất nhiều sáng kiến trong tiến trình hướng đến Net Zero của Vinamilk.

Cuốn sách Dấu ấn tiên phong được ra mắt ở thời điểm thích hợp. Chỉ với hơn 200 trang sách, nhóm tác giả đã phân tích chi tiết hơn 10 trường hợp điển hình là các dự án lớn trên khắp Việt Nam, cùng rất nhiều mô hình ESG thành công khác được dẫn chứng. Tất cả là những dự án đã thực hiện bền bỉ trong nhiều năm và đem đến lợi ích thiết thực cho hàng chục ngàn người.

Mỗi câu chuyện độc đáo trong cuốn sách giúp tạo ra các góc nhìn khác nhau, giúp truyền tải đến độc giả bản chất phong phú và đẹp đẽ của việc tạo ra tác động xã hội thông qua nỗ lực và hành động. Nói như ông Greig Craft (Chủ tịch, sáng lập Quỹ Phòng chống thương vong châu Á), cuốn sách chính là một điểm sáng trong bóng tối để giúp những ai đang muốn tạo tác động xã hội dũng cảm đi tiếp.