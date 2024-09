Việt Nam cần 500.000 nhân lực IT, lương lên đến 3.000 USD/tháng

Theo "Báo cáo Thị trường IT Việt Nam 2024-2025 "Vietnam IT & Tech Talent Landscape" mới công bố, thị trường việc làm công nghệ thông tin (IT) tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và an ninh mạng.

Sự phát triển này không chỉ mang lại nhiều cơ hội việc làm mà còn tạo ra những thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Một trong số đó là sự thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên sâu.

Theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần bổ sung ít nhất 500.000 lao động công nghệ từ nay đến năm 2025. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo nâng cao (upskilling) và tái đào tạo (reskilling) cho nhân viên.

Nhu cầu tuyển dụng lao động IT qua các năm. Nguồn: TopDev

Nhu cầu nhân sự IT và lương cao ngất ngưởng

Báo cáo chỉ ra nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ cao tăng mạnh, kéo theo mức lương trung bình của lập trình viên tại Việt Nam năm 2024 từ 1.100 - 3.000 USD mỗi tháng, tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm.

Đặc biệt, các vị trí như kỹ sư AI và chuyên gia bảo mật thông tin có mức lương vượt xa con số trung bình nhờ sự khan hiếm nhân lực và tầm quan trọng của những vai trò này trong doanh nghiệp.

Mức lương cho lao động ngành IT. Ảnh: TopDev

Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ và các nhà đầu tư quốc tế. Hiện Việt Nam đứng thứ 3 tại Đông Nam Á về số lượng dự án khởi nghiệp được đầu tư. Trong năm 2023, tổng vốn đầu tư vào các startup công nghệ đạt 529 triệu USD, tập trung chủ yếu vào giáo dục, y tế và thương mại điện tử – các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Tăng khả năng cạnh tranh cho nhân lực ngành IT

Những sáng kiến như Qualcomm Vietnam Innovation Challenge và Google for Startups Accelerator đã mở ra nhiều cơ hội cho các startup tiếp cận công nghệ tiên tiến và nguồn lực hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp tăng tốc phát triển và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Ảnh: TopDev

Việt Nam đang trải qua một làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực quan trọng như tài chính, ngân hàng và dịch vụ công. Các doanh nghiệp đang tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như AI, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu vào quá trình vận hành. Hiện tại, nền kinh tế số của Việt Nam chiếm khoảng 16,5% GDP và dự kiến sẽ tăng trưởng 20%/năm.

Theo Báo cáo eConomy SEA 2023 của Google, giá trị thị trường số Việt Nam dự kiến tăng từ 30 tỉ USD năm 2023 lên 43 tỉ USD vào năm 2025, khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số.

Việt Nam cũng đang nhanh chóng ứng dụng các công nghệ mới như 5G và Internet vạn vật (IoT), giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và dòng vốn quốc tế, Việt Nam đang trên đà trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực ASEAN.

Ảnh: TopDev

Thách thức và cơ hội

Dù thị trường IT Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, hạ tầng công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh mạng 5G, các trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây đang trở thành nhu cầu thiết yếu. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng là điều kiện cần thiết để tiếp tục phát triển bền vững.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên

Ngoài ra, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cũng đặt ra áp lực lớn cho doanh nghiệp IT, nhất là khi các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi. Để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp cần tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng nghiêm ngặt và cải thiện nguồn nhân lực chuyên sâu về bảo mật dữ liệu.

Theo báo cáo, yêu cầu tuyển dụng các vị trí có kinh nghiệm trong các lĩnh vực phức tạp như an ninh mạng và AI đang vượt xa nguồn cung. Điều này tạo áp lực lên doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời đẩy mạnh các chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên.

Ông Park JongHo, CEO của TopDev, nhận định: "Báo cáo lần này không chỉ là phân tích thị trường mà còn là chiếc la bàn giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư định hướng khai phá tiềm năng của ngành IT tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu trong khu vực".