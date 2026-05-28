Việt Nam bỏ xa Thái Lan và Malaysia trên BXH châu Á

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố BXH cấp CLB nữ châu Á tính đến hết mùa giải 2025/26. Theo BXH, bóng đá nữ cấp CLB của Việt Nam xếp thứ 6 châu Á, đạt tổng cộng 68.522 điểm. Trong đó điểm thành tích cấp CLB chiếm 44.750 điểm (70%) và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đóng góp 23.772 điểm (30%).

Thành tích này phản ánh thành công của CLB bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục, với đại diện tiêu biểu là CLB nữ TP.HCM sau chiến dịch ấn tượng tại Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women’s Champions League) 2025/26.

Mùa giải 2025/26, CLB nữ TP.HCM lọt vào tứ kết Cúp C1 và chỉ chịu dừng bước trước Naegohyang - đội bóng sau đó lên ngôi vô địch. Trước đó vào mùa giải 2024/25, đại diện của bóng đá Việt Nam từng vào tới bán kết giải châu lục.

Việt Nam là nền bóng đá có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á trên BXH, xếp trên Philippines (hạng 7) và bỏ xa những Thái Lan (hạng 12), Malaysia (hạng 15) hay Indonesia (hạng 23).

Đứng đầu bảng xếp hạng là Australia với sự đóng góp lớn từ Melbourne City FC – đội vào tới bán kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/26 sau vòng bảng hoàn hảo với 17 bàn thắng và không để thủng lưới. Nhật Bản xếp thứ hai nhờ thành tích á quân của Tokyo Verdy Beleza, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với dấu ấn từ Suwon FC Women.

Triều Tiên là nền bóng đá có bước tiến mạnh nhất khi Naegohyang Women’s FC giành chức vô địch Cúp C1 nữ châu Á, giúp quốc gia này vươn lên vị trí thứ 5.