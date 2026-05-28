Lá thăm may rủi đưa đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 cùng với 3 đối thủ: Palestine, Triều Tiên và Iran.

Đây là bảng đấu được đánh giá rất khó khăn dành cho U20 Việt Nam. U20 Triều Tiên từng 3 lần vô địch U20 châu Á. Cho dù không còn giữ được vị thế như trước, đội bóng Đông Á vẫn mang tới thử thách lớn cho đoàn quân áo đỏ.

U20 Iran vẫn luôn là một trong những thế lực đáng gờm nhất của bóng đá châu Á. Họ đã 4 lần vô địch giải U20 châu Á và sở hữu những tài năng trẻ đẳng cấp hàng đầu châu lục. U20 Palestine chưa từng vượt qua vòng loại U20 châu Á. Dù vậy, họ cũng là đối thủ tiềm ẩn nhiều khả năng gây bất ngờ.

Để có thể giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng, U20 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị tốt và đạt phong độ cao tại các trận đấu vòng loại. Một lợi thế dành cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi là U20 Việt Nam sẽ được thi đấu vòng loại trên sân nhà.

8 bảng đấu vòng loại U20 châu Á 2027 (đội tên in đậm đăng cai bảng đấu)

Bảng đấu dành cho một số đội tuyển khu vực Đông Nam Á khác cũng đầy khó khăn. U20 Thái Lan chạm trán Iraq, UAE và Turkmenistan. Trong khi đó, U20 Indonesia, U20 Malaysia và U20 Lào cùng bảng với U20 Australia.

Thể thức, thời gian diễn ra vòng loại và VCK U20 châu Á 2027

Thể thức vòng loại: 32 đội được bốc thăm vào 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé vào VCK.

Thời gian diễn ra vòng loại: Từ 31/8 đến 6/9/2026

VCK U20 châu Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Giải đấu cũng đồng thời là vòng loại U20 World Cup 2027. 4 đội tuyển đạt thành tích tốt nhất (không tính Uzbekistan) sẽ giành vé đến World Cup.

Thành tích của U20 Việt Nam tại giải U20 châu Á

U20 Việt Nam đã 9 lần góp mặt tại giải U20 châu Á. Thành tích tốt nhất mà đoàn quân áo đỏ giành được là lọt vào vòng bán kết giải U20 châu Á 2016. Cũng nhờ thành tích đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được góp mặt tại U20 World Cup 2017.

Quang Hải trong màu áo U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017

Ở 8 lần tham dự khác, U20 Việt Nam đều không thể vượt qua vòng bảng. Trong đó đáng tiếc nhất là giải U20 châu Á 2023. Khi đó, U20 Việt Nam giành tới 6 điểm sau 3 trận nhưng vẫn bị loại do thua về thành tích đối đầu.