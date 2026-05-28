Tuyển Malaysia nhận tin dữ, ngôi sao Nhật Bản từ chối nhập tịch

Bắt đầu thi đấu tại Malaysia từ năm 2020, Yuki Tanigawa tới thời điểm hiện tại đã đáp ứng đủ điều kiện để nhập tịch Malaysia theo quy định FIFA. Trung vệ người Nhật Bản đã có nhiều hơn 5 năm liên tục sinh sống và làm việc ở Malaysia. Sự gắn bó của Yuki Tanigawa với đất nước Đông Nam Á càng tăng khi anh lập gia đình với một người vợ Malaysia.

Thời gian gần đây, một loạt các trang báo Malaysia đưa tin Yuki Tanigawa nằm trong kế hoạch nhập tịch để bổ sung cho đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, trung vệ 29 tuổi đã công khai nói lời từ chối: "Hiện tại, tôi vẫn là công dân Nhật Bản. Dù rất yêu quý Malaysia, nhưng tôi không muốn bàn luận thêm về vấn đề nhập tịch".

Như vậy, đội tuyển Malaysia sẽ không thể có được Yuki Tanigawa tại AFF Cup 2026 cũng như FIFA ASEAN Cup 2026 như mong đợi. Việc chuẩn bị cho 2 giải đấu của đội bóng áo vàng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt tại AFF Cup 2026, đội tuyển Malaysia có nguy cơ thiếu vắng nhiều trụ cột do giải đấu không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA.

Yuki Tanigawa sinh năm 1997, từng chơi cho các đội bóng trường cấp 3 và đại học Nhật Bản trước khi sang Đông Nam Á khoác áo CLB Kuching năm 2020. Từ đó tới nay, trung vệ cao 1m81 đã thi đấu liên tục 6 mùa giải ở Malaysia với tổng cộng 114 trận ra sân và ghi được 8 bàn thắng.