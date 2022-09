Việt Nam bị chống phá khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

Thông tin sai lệch, thiếu khách quan về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Báo cáo Nhân quyền năm 2021, Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Báo cáo tình hình tự do tôn giáo của USCIRF năm 2021… cho rằng, có sự phân biệt đối xử của xã hội đối với người dân tộc thiểu số, vu cáo chính quyền hành hung người dân tộc thiểu số theo tôn giáo ở Tây Nguyên và Tây Bắc, bày tỏ quan ngại về việc người dân tộc theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên bị hạn chế hoạt động, áp dụng luật pháp không nhất quán dẫn tới nhiều khó khăn trong việc đăng ký với chính quyền cấp tỉnh của các giáo xứ vùng xa và dân tộc thiểu số.

Tại Đối thoại nhân quyền Việt Nam EU (tháng 4/2022), phía EU cho rằng, các quy định trong Luật Tín ngưỡng tôn giáo đang hạn chế việc đăng ký điểm nhóm, sinh hoạt tôn giáo, bày tỏ quan ngại về việc Tin lành của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên bị hạn chế hoạt động. Các báo cáo đã đưa ra các thông tin sai lệch, thiếu khách quan khi đánh giá về tình hình nhân quyền Việt Nam.

Nhiều thông tin sai lệch, thiếu khách quan về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

Đáng tiếc là các Báo cáo này sử dụng thông tin của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phản động lưu vong chống phá Việt Nam như như Ủy ban Cứu người vượt biển – BPSOS, “Tin lành người DTTS Tây Nguyên”…



Các tổ chức này đã liên kết với nhiều tổ chức phản động trong nước để cung cấp thông tin xuyên tạc tình hình. Một số phần tử chống đối trong nước tích cực tham gia hội luận trực tuyến do bên ngoài tổ chức, xuyên tạc rằng “chính quyền Việt Nam “cướp đất” của người Khmer, đàn áp người dân tộc… Những báo cáo và những hoạt động chống phá của các tổ chức này đều nhằm mục đích chống Nhà nước Việt Nam, hạ uy tín của Việt Nam…

Một vài tổ chức nhân danh quốc tế về nhân quyền gửi cái gọi là “thư ngỏ” tới các quốc gia thành viên Đại hội đồng LHQ nhằm vận động không bỏ phiếu cho Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Ngăn cản Việt Nam đại diện cho ASEAN ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025

Kể từ năm 2020 đến nay, vấn đề dân chủ, nhân quyền là một trong những hướng trọng tâm được các đối tượng duy trì khai thác để chống Việt Nam nhằm phụ họa, gia tăng hiệu quả cho họạt động tuyên truyền, phá hoại các sự kiện chính trị trọng đại, chủ trương, chính sách đối ngoại, đối nội của Việt Nam… Mục tiêu của họ là phá hoại việc Việt Nam đại diện cho ASEAN ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, vận động để tạo “Phong trào hưởng ứng Luật Magnisky toàn cầu” hướng vào Việt Nam. Đây là dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 12/2012, áp dụng trên quy mô toàn cầu, ủy quyền cho Chính phủ Mỹ xử phạt những người họ coi là vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản của họ và cấm họ vào Mỹ.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 do Việt Nam chủ trì năm 2020

Bên cạnh đó, dưới chiêu bài “phản biện, góp ý xây dựng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, các tổ chức phản động lôi kéo, kích động quần chúng đòi tự do dân chủ, nhân quyền theo tiêu chí Mỹ, phương Tây, kêu gọi chính giới Mỹ, phương Tây can thiệp, tác động chính quyền; dung túng, hậu thuẫn cho số chống đối, kêu gọi đưa Việt Nam trở lại “danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo”, trả tự do cho tất cả “tù nhân lương tâm”, đòi sửa đổi, xóa bỏ các điều luật hình sự quy định về tội Xâm phạm an ninh quốc gia.



Các thế lực thù địch cũng tăng cường tác động “từ bên ngoài” như đòi Nhà nước Việt Nam phải đáp ứng ngay tiêu chuẩn về các quyền dân sự, chính trị (tự do lập hội, tự do xuất bản báo chí tư nhân, hoạt động tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước…) theo tiêu chí phương Tây, gắn dân chủ, nhân quyền với các vấn đề hợp tác phát triển. Đặc biệt, họ đòi dân sự hóa hoạt động quốc phòng, an ninh nhằm thúc đẩy tối đa cái gọi là “xã hội dân sự” theo kiểu phương Tây.

Một số tổ chức phi chính phủ thù địch người Việt Nam và nước ngoài có quy chế quan sát viên tại Hội đồng Kinh tế và xã hội của LHQ (ECOSOC) như Ủy ban bảo vệ quyền con người cho Việt Nam – VCHR, Tổ chức Đảng cấp tiến xuyên quốc gia – TRP … lợi dụng diễn đàn của Hội đồng Nhân quyền LHQ vu cáo Việt nam vi phạm quyền con người; Tăng cường trao giải cho các đối tượng chống đối để tạo dựng “ngọn cờ” chống phá Nhà nước Việt Nam.

Cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời

Trung tướng Tô Ân Xô- Người phát ngôn Bộ Công an tại một cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chi.

Triệt để sử dụng không gian mạng cho các hoạt động chống phá, hiện có gần 500 trang mạng, hội nhóm trên mạng, kênh youtube thường xuyên đăng tải tin, bài viết, video có nội dung xuyên tạc, kích động biểu tình, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền.



Thời gian qua, hàng ngàn đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, hàng trăm đối tượng đã bị xử lý hình sự. Cơ quan chức năng cũng đấu tranh phá rã trên 300 hội, nhóm phức tạp liên quan an ninh quốc gia. Lực lượng Công an đã phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh vô hiệu hóa trên 200 cổng thông tin điện tử giả mạo, lấy tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số ban, bộ, ngành, địa phương… Các cơ quan chức năng ở Việt Nam phối hợp yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông trong nước thực hiện ngăn chặn trên 4000 trang mạng có nội dung xấu, độc, máy chủ đặt tại nước ngoài; yêu cầu Facebook, Google gỡ bỏ hơn 16.000 bài viết, video, đường dẫn có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ hàng ngàn tin bài có nội dung sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, công kích, xuyên tạc…

Tuy nhiên, biện pháp căn bản nhất vẫn là cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời. Những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm thì cơ quan chức năng phải nhanh chóng xác minh, tham mưu người phát ngôn phối hợp để công bố thông tin chính thống trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin xấu độc, tin giả, sai sự thật…

Ngành chức năng cũng tổ chức hàng trăm lượt tiếp xúc nhân viên các cơ quan ngoại giao, thành viên các tổ chức, đoàn lâm thời, thường trú nước ngoài (nhất là Mỹ, EU) nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống.

Thông qua hoạt động đối ngoại, tiếp xúc với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình nhân quyền của Việt Nam; nhất là những vấn đề liên quan tự do tôn giáo, tự do báo chí…

Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2013.

Năm 2013, Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 với số phiếu 184/192, cao nhất trong số các nước thành viên mới (14 thành viên mới). Khi đó, những sáng kiến của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014-2016 được quốc tế đánh giá cao, tiêu biểu như việc Việt Nam phối hợp cùng các quốc gia khác đưa ra: Vấn đề về bảo đảm quyền lao động của người khuyết tật; về bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động trên biển; Nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu với quyền trẻ em; về nâng cao giáo dục trong phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em gái…



Việc Việt Nam tiếp tục ứng cử là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 là hoàn toàn xứng đáng. ASEAN cũng đã chính thức công nhận Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của khối. Đó là minh chứng xác đáng cho những thành tựu và nỗ lực không ngừng của Việt Nam cho một cuộc sống tươi đẹp trên hành tinh xanh./.