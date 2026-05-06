Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác chiến lược về công nghệ số và đất hiếm

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ, chiều 6/5/2026 tại New Delhi, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã chủ trì và chứng kiến các hoạt động ký kết quan trọng giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghệ số và công nghiệp đất hiếm.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ Shri Ashwini Vaishnaw đã trao Bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ số. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, hạ tầng số và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, phía Ấn Độ sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai India Stack - nền tảng định danh và thanh toán số quốc gia được xem là động lực quan trọng giúp nước này thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số và quản trị số trong thời gian qua.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ Shri Ashwini Vaishnaw đã trao Bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ số và công nghiệp đất hiếm.



Cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Viện Công nghệ Xạ hiếm (ITRRE) của Việt Nam và Công ty IREL (Ấn Độ) về nghiên cứu, chế biến sâu và tinh chế đất hiếm.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ thành lập nhóm nghiên cứu chung, trao đổi dữ liệu kỹ thuật, phân tích mẫu quặng và phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.