Việt kiều châu Âu hé lộ ngày trở lại tuyển Việt Nam, bật mí lý do không thể hội quân sớm

Vào chiều qua (28/4), việc tiền đạo Việt kiều Antonio Moric không có tên trong danh sách tập trung của U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026 khiến dư luận khá bất ngờ.

Vào tháng trước, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia này dù hội quân cùng U19 Việt Nam nhưng đã được đôn lên tập cùng U23 Việt Nam trong vòng 1 tuần. Điều đó khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng khá lớn vào Moric.

Tuy nhiên theo nguồn tin của chúng tôi, việc Antonio Moric chưa có tên trong danh sách 41 cầu thủ được VFF công bố không đồng nghĩa với cơ hội dành cho tiền đạo này đã hết.

“Mọi người đừng lo. Tôi sẽ bay sang Indonesia cùng U19 Việt Nam. Hiện tại tôi chưa thể có mặt vì còn phải thi đấu nốt mùa giải cùng CLB”, Antonio Moric tiết lộ với chúng tôi.

Moric có 1 tuần tập luyện cùng U19 Việt Nam, 1 tuần tập cùng U23 Việt Nam trong đợt hội quân hồi tháng 3 vừa qua.

Hiện tại, Antonio Moric đang thi đấu cho CLB NK Trnje ở giải hạng Ba Croatia. Không chỉ anh mà hàng loạt cầu thủ chủ chốt của U19 Việt Nam cũng buộc phải hội quân muộn do đang bận thi đấu ở V.League, giải hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia.

Có thể kể đến thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), tiền đạo Lê Phát (Ninh Bình), tiền đạo Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Hồng Phong, tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)… Đây đều là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn và nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4. Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6/2026. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8/5 tới.

Đáng chú ý, VFF cũng cho biết việc giải U19 Đông Nam Á 2026 được tổ chức vào đầu tháng 6 sẽ khiến một số cầu thủ sinh năm 2008 của U19 Việt Nam gặp khó, bởi đó cũng là thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Dự kiến, từ danh sách hơn 40 cầu thủ ban đầu, ban huấn luyện U19 Việt Nam sẽ rút gọn danh sách chính thức còn 26 cầu thủ dự giải.