“Lúa chín cúi đầu”: Đình Bắc và cái ôm gợi nhớ lại vụ ồn ào dậy sóng V.League

CÁI ÔM NGÀY TÁI NGỘ

“Trận này, Đình Bắc đã thi đấu rất tốt, khẳng định được những phẩm chất vốn có của mình. Bên cạnh đó, cậu ấy được hỗ trợ bởi nhiều vệ tinh chất lượng trong một môi trường rất chuyên nghiệp như CLB CAHN. Tôi chúc mừng cậu ấy. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ giữ được sự tập trung, tiếp tục hoàn thiện bản thân và phát triển đúng hướng”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ sau cuộc đọ sức giữa CLB CAHN và SLNA vào tại vòng 20 V.League vào tối 26/4 vừa qua.

Đây là trận đấu nhận được nhiều sự chú ý khi Đình Bắc gặp lại người thầy cũ tại CLB Quảng Nam, đồng thời lập hat-trick giúp CLB CAHN thắng SLNA 4-2.

Trong quá khứ, HLV Văn Sỹ Sơn từng có những lần công khai kỷ luật Đình Bắc vì vi phạm quy chế đội bóng, nhấn mạnh việc phải rèn giũa để một tài năng trẻ không đi chệch hướng. Và rồi sau một hành trình nhiều chông gai, Đình Bắc ngày hôm nay đã làm được đúng những điều mà HLV Văn Sỹ Sơn từng kỳ vọng.

Kết thúc trận đấu, khoảnh khắc Đình Bắc tiến tới ôm lấy người thầy cũ nhanh chóng được bàn luận sôi nổi. Với Đình Bắc, tiền đạo này đã vượt qua được những ngày tháng nông nổi của tuổi trẻ để tỏa sáng tại U23 Việt Nam và CLB CAHN. Còn với HLV Văn Sỹ Sơn, những chia sẻ của ông cũng cho thấy sự hài lòng khi “viên ngọc thô” mình cố gắng rèn rũa thưở nào giờ đang từng bước tỏa sáng.

Đình Bắc tiến tới ôm HLV Văn Sỹ Sơn trong ngày tái ngộ.

NHỮNG ỒN ÀO TỪNG DẬY SÓNG V.LEAGUE

Còn nhớ vào tháng 2/2024, ngay sau kỳ Asian Cup bùng nổ, Đình Bắc bị kỷ luật vì hội quân muộn tại CLB Quảng Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. HLV Văn Sỹ Sơn quyết định gạch tên Đình Bắc khỏi đột một, không cho đá V.League và đẩy xuống tập cùng đội trẻ.

Đáng chú ý, đó không phải lần đầu Đình Bắc vi phạm kỷ luật kiểu như vậy. Bởi thế, HLV Văn Sỹ Sơn khi ấy mới quyết định xử lý mạnh tay. Ông chấp nhận mất đi một nhân tố quan trọng dù lực lượng CLB Quảng Nam khi ấy đang gặp khó khăn, với mục đích phải siết lại kỷ luật đội bóng và rèn giũa Đình Bắc để tài năng trẻ này không chệch hướng.

Đình Bắc từng bị kỷ luật khi trở về CLB hồi đầu năm 2024 dù vừa tỏa sáng tại Asian Cup.

Đến tháng 5/2024, Đình Bắc được trở lại đột một, vào sân và có một pha xử lý quá cá nhân, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi Quảng Nam đấu HAGL.

Khi ấy, Đình Bắc thoát xuống xâm nhập vòng cấm của HAGL ở sát đường biên ngang. Tuy nhiên, anh lại quyết định dứt điểm luôn ở góc hẹp thay vì chuyền ngang cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Không những vậy, Đình Bắc tỏ ra tức giận khi xử lý lỗi, vùng vằng và sút chai nước bên ngoài sân.

Trong thời gian còn lại, tiền đạo trẻ này tiếp tục thi đấu cá nhân. Điều này khiến HLV Văn Sỹ Sơn cực kỳ thất vọng. Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn thẳng thừng chỉ trích cậu học trò đồng hương Nghệ An. Ông nói:

“Bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải thi đấu đồng đội. Ngay cả khi mình có 49% cơ hội ghi bàn, nhưng đồng đội ở vị trí tốt hơn, có 51% cơ hội lập công thì mình cũng nên chuyền bóng.

Đình Bắc trận nào cũng vậy, cứ vào sân là muốn thể hiện và không làm theo những gì tôi yêu cầu. Muốn trở thành cầu thủ lớn, cậu ấy cần được uốn nắn nhiều, phải biết lắng nghe và học hỏi”.

CLB Quảng Nam là bệ phóng để Đình Bắc có được ngày hôm nay.

Sau những lần bị HLV Văn Sỹ Sơn kỷ luật, nhắc nhở, Đình Bắc cũng có quãng thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Và giờ đây khi tái ngộ thầy cũ, tiền đạo này đã cho thấy sự trưởng thành của mình, điều mang tới niềm vui cho chính anh, CLB và ĐTQG trong tương lai.

“Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”, dù đã có được nhiều thành công nhưng vẫn phải giữ được sự khiêm nhường, giữ đôi chân trên mặt đất, đó sẽ là điều giúp Đình Bắc có thể tỏa sáng hơn nữa, giống như kỳ vọng của chính HLV Văn Sỹ Sơn cũng như người hâm mộ.