Việt kiều 34 tuổi vẫn chưa hoàn tất thủ tục FIFA, nguy cơ lỡ hẹn AFF Cup với tuyển Việt Nam

Dù đã có quốc tịch Việt Nam nhưng thủ môn này vẫn chưa đủ điều kiện khoác áo cho ĐTQG.

Theo đó, cầu thủ Việt kiều Patrik Lê Giang hiện vẫn chưa hoàn tất quá trình chuyển liên đoàn bóng đá trực thuộc từ Slovakia sang Việt Nam. Bởi vậy, dù đã được cấp quốc tịch Việt Nam nhưng thủ môn sinh năm 1992 vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG.

Sở dĩ Patrik Lê Giang phải làm thủ tục trên là bởi trong quá khứ anh từng được triệu tập và ra sân cho các đội từ U18 đến U21 Slovakia. Tổng cộng, thủ thành này đã chơi 25 trận cho các đội tuyển trẻ Slovakia từ giai đoạn 2010 đến 2012.

Những trường hợp tương tự như Filip Nguyễn hay Trần Thành Trung đều phải tiến hành việc chuyển đổi liên đoàn bóng trực thuộc. Chỉ khi được FIFA phê duyệt, những cầu thủ này mới đủ điều kiện thi đấu cho các tuyển trẻ và ĐTQG Việt Nam.

Sau đây gần 2 tuần, tuyển Việt Nam sẽ hội quân và sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. Nếu các thủ tục không kịp hoàn tất, HLV Kim Sang-sik sẽ không thể điền tên Patrk Lê Giang vào danh sách.

Patrik Lê Giang vẫn chưa đủ điều kiện để được thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Patrikc Lê Giang sinh năm 1992, mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Slovakia. Anh tới V.League thi đấu từ năm 2023 và nhanh chóng khẳng định được đẳng cấp của mình.

Thủ môn này từng lọt vào đội hình tiêu biểu mùa giải 2023/24. Mùa này, anh bắt chính cả 26 trận tại V.League 2025/26, có 7 trận giữ sạch lưới, để lọt lưới 36 bàn, góp công giúp CLB CA TP.HCM xếp thứ 5 chung cuộc.

Vào tháng 1 năm nay, Patrik Lê Giang nhận tin vui khi trở thành công dân Việt Nam. Đến tháng 5, anh cùng cầu thủ trẻ Ngô Đăng Khoa chính thức được trao quyết định cấp quốc tịch.