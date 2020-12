Việt Anh, Duy Nam tham gia MV mới của Lã Phong Lâm, không bận tâm tới cát-xê

Ca sĩ - nhạc sĩ Lã Phong Lâm vừa cho ra mắt MV "Say tình say nghĩa" do chính anh sáng tác với chi phí lên đến 400 triệu đồng. Đặc biệt trong MV này, Lã Phong Lâm còn mời Việt Anh và Đỗ Duy Nam tham gia diễn xuất.

Ca sĩ Lã Phong Lâm.

''Tôi viết "Say tình say nghĩa" như một món quà dành tặng những người bạn đã đồng hành với tôi suốt thời gian qua, cả những khán giả đã kiên trì đi bên tôi và chờ đợi sự trưởng thành ở tôi. Thông điệp về bài hát mới này của tôi cũng đơn giản là ngợi khen tình bạn, những người bạn sống với nhau hết mình, hết lòng", ca sĩ Lã Phong Lâm chia sẻ.

MV "Say tình say nghĩa" do đạo diễn Đức Thịnh đảm nhiệm. Đức Thịnh là diễn viên từng đóng vai Sơn "sọ" trong "Đội đặc nhiệm nhà C21". Anh cũng là tác giả của nhiều ca khúc hot như: Sao em mãi khóc, Người không biết yêu, Trăm năm không quên...

Mặc dù đang phải đương đầu với căn bệnh ung thư nhưng đạo diễn Đức Thịnh vì trân trọng ca sĩ - nhạc sĩ Lã Phong Lâm vẫn vô cùng nhiệt tình dốc mọi tâm huyết và tình yêu để thực hiện MV này.

Việt Anh, Đỗ Duy Nam và đạo diễn Đức Thịnh.

Nói về lý do mời diễn viên Việt Anh và Đỗ Duy Nam, ca sĩ Lã Phong Lâm cho biết vì ca khúc viết về tình anh em nên không muốn thiếu vắng những người bạn đặc biệt:

"Ngoài đời Việt Anh và Đỗ Duy Nam cũng là những người bạn thân thiết nên tôi luôn chia sẻ tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật cũng như cuộc sống đời thường. Điều tôi hạnh phúc nhất là cả hai đều hồ hởi nhận lời và không bận tâm nhiều đến việc thù lao" - Lã Phong Lâm chia sẻ.

"Trong khoảng thời gian khởi quay từ 8h sáng, khi ê kíp lắp đặt thiết bị và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng bấm máy thì trời đổ mưa, ngay lúc đó không ai bảo ai tất cả cùng xúm lại nhanh tay thu dọn đồ đạc đưa vào khu vực có mái che chờ tạnh rồi tiếp tục làm việc.

Toàn bộ ê kíp gần một trăm người đã phải làm việc liên tục xuyên đêm không nghỉ, đến nửa đêm dù đã thấm mệt và rất buồn ngủ nhưng ai cũng cố gắng hết mình để thực hiện những cảnh quay cuối cùng và đóng máy lúc 5h sáng. Tôi thực sự cảm kích và xúc động vì nhận được tình cảm của mọi người khi chung tay thực hiện bộ phim ca nhạc này", Lã Phong Lâm kể.