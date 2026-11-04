HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Viện KSND Tối cao kêu gọi 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đầu thú

Hoàng An
|

5 bị can trong vụ án liên quan Ngân hàng SCB được Viện KSND Tối cao kêu gọi ra đầu thú, để thực hiện quyền bào chữa và hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 4/11, Viện KSND Tối cao phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan ra đầu thú.

Các bị can gồm: Đinh Văn Thành (55 tuổi, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB); Nguyễn Thị Thu Sương (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Chiêm Minh Dũng (53 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Cần Thơ); Nguyễn Lâm Anh Vũ (57 tuổi, cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) và Khổng Minh Thế (47 tuổi, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB).

Viện KSND Tối cao cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 5 bị can trên về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Được biết, cả 5 bị can đều từng bị xét xử trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.

- Ảnh 1.

Bị can Đinh Văn Thành (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB)

Theo bản án sơ thẩm ngày 11/4/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Đinh Văn Thành 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Nguyễn Thị Thu Sương và Chiêm Minh Dũng mỗi người bị tuyên phạt 17 năm tù; Nguyễn Lâm Anh Vũ lĩnh 13 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Riêng Khổng Minh Thế bị tuyên phạt 6 năm tù tại phiên sơ thẩm. Đến tháng 12/2024, tòa phúc thẩm giảm hình phạt đối với bị cáo này xuống còn 5 năm tù.

Theo thông báo, Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng và Nguyễn Lâm Anh Vũ bị truy nã toàn quốc từ ngày 29/10/2023. Khổng Minh Thế bị truy nã theo quyết định ngày 31/3/2026.

Viện KSND Tối cao đề nghị các bị can đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất để đầu thú, được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, các bị can sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định.

Tags

SCB

Viện KSND Tối cao

Văn Thành

Nguyễn Thị Thu Sương

Nguyễn Lâm Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại