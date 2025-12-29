Thứ nhất, hình ảnh cho thấy một mẫu máy bay không người lái thuộc dòng mới với số hiệu đuôi Yu-009. Thứ hai, phần mũi của chiếc Geran chứa một module để đặt ăng ten định vị vệ tinh Kometa chống nhiễu và một module liên lạc vệ tinh Starlink .

Phạm vi nhiệm vụ do máy bay không người lái Geran thực hiện tại chiến trường Ukraine đang nhanh chóng mở rộng. Điều này thúc đẩy sự gia tăng sản lượng và cải tiến trang thiết bị.

Trong cuộc không kích gần đây vào Kyiv, máy bay không người lái không chỉ tấn công các mục tiêu mà còn đóng vai trò trinh sát, bay thấp trên thành phố.

Những UAV được huấn luyện để né tránh máy bay không người lái FPV phòng không và tự hoạt động ở chế độ FPV, khiến việc đánh chặn chúng trở nên cực kỳ khó khăn.

Không thể ngăn cản việc Nga sử dụng Starlink trên UAV tấn công cảm tử của mình.

Theo tờ National Interest, việc Nga sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink trên máy bay không người lái của mình đã làm phức tạp thêm nỗ lực tiến hành tác chiến điện tử chống lại máy bay không người lái của Ukraine.

Bài báo lưu ý rằng Nga đã lợi dụng một kẽ hở do người Mỹ tạo ra, cho phép SpaceX tham gia các hoạt động quân sự mà không bị coi là bên tham chiến. Do đó Starlink khó có thể phản đối, vì Ukraine đã sử dụng hệ thống này, tờ NI chỉ ra.

"Và hiện tại Starlink không thể cắt đứt quyền truy cập của Nga vào hệ thống của mình mà không làm ảnh hưởng đến quyền truy cập của Ukraine vào cùng hệ thống. Đó là một mớ hỗn độn hoàn toàn," ấn phẩm NI viết.

Theo phía Ukraine, người Nga đã tích hợp thành công các thiết bị đầu cuối Starlink vào máy bay không người lái tấn công của họ, làm tăng khả năng sát thương của các hệ thống này lên gấp 10 lần.

"Giờ đây, nếu NATO muốn làm suy yếu máy bay không người lái của Nga, liên minh này sẽ phải kiên quyết ngăn chặn việc sử dụng Starlink trên không phận Ukraine, điều đó có nghĩa là Lực lượng vũ trang Ukraine cũng phải ngừng sử dụng Starlink. Điều này sẽ làm suy yếu hơn nữa hiệu quả chiến đấu của hệ thống phòng thủ Ukraine", tờ NI kết luận.