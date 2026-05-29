Việc rút quân khỏi châu Âu có thể khiến Mỹ trả giá đắt

Trong tháng này, Mỹ đã tuyên bố hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn tên lửa tấn công chính xác tầm xa ở Đức và rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi nước này.

"Họ đột ngột hủy bỏ kế hoạch luân chuyển một nhóm tác chiến gồm 4.000 đến 5.000 binh lính dự kiến đến Ba Lan, sau khi đã hủy bỏ bản kế hoạch triển khai tương tự đến Romania vào năm 2025", tạp chí Foreign Affairs nhắc lại.

Tác giả cho biết thêm, các đồng minh châu Âu nói với giới truyền thông rằng Lầu Năm Góc đã thông báo cho NATO về việc giảm số lượng binh sĩ mà Mỹ sẵn sàng nhanh chóng triển khai đến châu Âu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng - tức là một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ đồng minh.

Đồng thời như bài báo lưu ý, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng trấn an các đồng minh rằng cam kết bảo vệ châu Âu của Mỹ vẫn không hề lay chuyển và hứa sẽ duy trì "chiếc ô hạt nhân" đối với NATO.

"Giải pháp tưởng chừng đơn giản này cho vấn đề chia sẻ gánh nặng, giảm số lượng binh lính trên mặt đất nhưng vẫn đảm bảo hỗ trợ có thể hấp dẫn một số cử tri Mỹ, nhưng về mặt chiến lược, nó rất nguy hiểm vì làm suy yếu nền tảng răn đe đã bảo vệ liên minh xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ", tạp chí Foreign Affairs nhận định.

Quyết định rút bớt quân Mỹ khỏi châu Âu của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến NATO mất chìa khóa để kiềm chế Nga.

Phát triển luận điểm của mình, ấn phẩm này nhấn mạnh thay vì tăng cường ổn định ở châu Âu, cách tiếp cận của chính quyền Mỹ đang đẩy Nga đến chỗ thử thách khả năng thống trị của NATO, tức là khả năng gây ra những tổn thất hoặc thất bại không thể chấp nhận được ở mỗi giai đoạn, buộc đối phương phải rút lui thay vì leo thang.

Việc giảm quân số Mỹ làm giảm khả năng thống trị này đồng thời gây suy yếu khả năng răn đe trước nguy cơ xảy ra cuộc tấn công quân sự của Nga ở châu Âu. Theo thời gian, chu kỳ leo thang có thể buộc Tổng thống Mỹ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Rút lui hoặc mạo hiểm gây ra một cuộc xung đột hạt nhân.

Như tác giả bài viết lưu ý, chìa khóa để răn đe Nga không nằm ở đỉnh của thang leo thang, nơi vũ khí hạt nhân được sử dụng, mà nằm ở những bậc thấp hơn, nơi lực lượng thông thường đóng vai trò quyết định. Mục tiêu nên là răn đe Tổng thống Vladimir Putin khỏi bất kỳ hành động nào chống lại NATO.

"Đến khi Nga chiếm được một số vùng lãnh thổ hạn chế ở sườn phía Đông của liên minh và thách thức Mỹ mạo hiểm chiến tranh hạt nhân nhằm giành lại những vùng đất đã mất, Mỹ sẽ chỉ còn lại những lựa chọn tồi tệ nhất", tạp chí Foreign Affairs cảnh báo.