Việc giao máy bay SSJ-100 với động cơ PD-8 tiếp tục bị trì hoãn

Theo thông tin được cung cấp bởi Cơ quan báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec và Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC), việc hoãn thời điểm giao máy bay SSJ-100 "thay thế nhập khẩu" với động cơ PD-8 đến năm 2026 đã trở thành một sự thật được xác nhận chính thức.

Quá trình giao hàng bị trì hoãn là do nhu cầu thực hiện công việc bổ sung, bao gồm phát triển hệ thống mới, tái tạo lại năng lực đã mất từ đầu và tiến hành thử nghiệm rộng rãi trong điều kiện thời gian hạn chế.

Đại diện UAC nhấn mạnh quyết định hoãn giao hàng được đưa ra dựa trên lý do khách quan liên quan đến việc phát triển và thử nghiệm công nghệ mới, là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn, tin cậy cho các chuyến bay trong tương lai.

Bên cạnh đó, Liên hiệp chế tạo động cơ (UEC) cũng chỉ ra sự cần thiết phải tinh chỉnh động cơ PD-8 nhằm đạt được mọi yêu cầu về an toàn và hiệu quả vận hành.

Máy bay SSJ-100 lắp động cơ PD-8 tiếp tục trễ hẹn với đội bay dân dụng của Nga.

Nhưng vẫn chưa biết liệu mốc thời gian vừa được nêu ra có phải là thời hạn cuối cùng hay không, nguy cơ có những lần trì hoãn tiếp theo cũng chưa thể loại trừ, đây là tin tức không tốt đối với ngành hàng không dân dụng Nga.

Với thực tế trên, Nga chưa thể sớm có một dòng máy bay chở khách thân hẹp tầm trung nhằm thay thế phi đội Boeing và Airbus sắp phải ngừng hoạt động trong tương lai gần do thiếu phụ tùng thay thế bởi vướng phải những lệnh cấm vận từ phương Tây.

Ngoài động cơ PD-8, những máy động lực hàng không mạnh mẽ hơn của Nga như PD-14 hay PD-35 cũng đang phải trải qua quá trình tinh chỉnh trước khi đưa vào phục vụ một cách rộng rãi.

Máy bay chở khách thân hẹp Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) do Nga chế tạo với tham vọng "thay thế nhập khẩu".