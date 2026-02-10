Việc đầu tiên Á hậu 9x làm khi trở về Việt Nam hậu chia tay chồng Việt kiều

Vào cuối tháng 1 vừa qua, Á hậu Hoàng My bất ngờ chia sẻ thông tin đã đường ai nấy đi với chồng Việt kiều Áo. Trước khi công bố, người đẹp đã liên tục để lộ dấu hiệu lạ khi đăng tải bài viết nhiều suy tư tâm trạng. Về lý do rạn nứt, Hoàng My cho biết cô và nửa kia phát sinh nhiều mâu thuẫn khó có thể hàn gắn, buộc cả hai phải lựa chọn dừng lại.

Sau đổ vỡ, Hoàng My đưa con gái trở về Việt Nam đón Tết. Trên trang cá nhân, Á hậu sinh năm 1988 khoe loạt hình ảnh đưa nhóc tỳ đi chơi cùng hội chị em thân thiết gồm Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Kim Duyên và Á hậu Lệ Hằng. Người đẹp không giấu được niềm vui khi được hội ngộ, trò chuyện cùng các nàng hậu sau quãng thời gian dài xa cách.

Hoàng My viết: "Hôm nay mẹ đưa Ayla đi gặp cô H'Hen Niê, em Harley, chú Khôi, cô Lệ Hằng và cô Duyên. Cuối năm được ngập tràn trong cái đầm nhan sắc này làm Ayla chỉ có thể cười tít mắt.Cảm ơn bé yêu đã ngủ yên cho mẹ chuyên tâm tám chuyện với các cô sau nhiều năm gặp lại".

Á hậu Hoàng My đưa con về Việt Nam để đón Tết nguyên đán. Ảnh: Hoàng My

Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1988 đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ hội chị em gồm các nàng hậu. Ảnh: Hoàng My

Sau thời gian dài không gặp, Hoàng My cùng hội chị em tám chuyện rôm rả. Ảnh: Hoàng My

Sau khi kết thúc mối quan hệ tình cảm, Hoàng My cho biết cô mong muốn được toàn quyền chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Á hậu sinh năm 1988 chia sẻ cô muốn bù đắp cho con một cuộc sống đủ đầy, bình yên và hạnh phúc sau những biến cố trong chuyện riêng tư.

Theo Hoàng My, cô hiện đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để giành quyền nuôi con, đồng thời chủ động chuẩn bị về sức khỏe, tinh thần lẫn tài chính, hướng tới việc xây dựng một cuộc sống ổn định và vững vàng cho hai mẹ con trong chặng đường sắp tới.

Về lý do rạn nứt, Hoàng My nói cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn. Ảnh: FBNV

Hoàng My và chồng doanh nhân bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, trải qua quãng thời gian yêu xa trước khi người đẹp sang Áo đoàn tụ cùng nửa kia vào tháng 2/2024. Cặp đôi chào đón con đầu lòng vào tháng 4/2024 tại Áo..

Suốt thời gian gắn bó, Hoàng My luôn giữ kín dung mạo cũng như đời tư của chồng Việt kiều. Người đẹp từng chia sẻ chính mối quan hệ này đã khiến cô thay đổi hoàn toàn quan điểm về hôn nhân. Từ quan điểm không có ý định kết hôn, thậm chí từng nghĩ đến việc đi tu, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết cô đã muốn gắn bó lâu dài ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhờ sự đồng hành và tác động tích cực từ nửa kia.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng My từng nói: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo".

Hoàng My và chồng doanh nhân hẹn hò từ năm 2022. Ảnh: FBNV