Video: Xúc động mẹ cầu thủ Lê Phát 3 năm ở trọ, rong ruổi khắp SVĐ chắp cánh ước mơ bóng đá cho con

Năm 2017, cậu bé Nguyễn Lê Phát (khi đó mới 10 tuổi) gây sốt giới chuyên môn khi trúng tuyển vào Học viện bóng đá PVF với số điểm ấn tượng. Thế nhưng, đằng sau niềm vui ấy là nỗi lo đau đáu của người mẹ nghèo ở Đắk Nông. Thương con còn quá nhỏ đã phải sống xa gia đình hàng nghìn cây số, chị Lê Thị Mỹ Linh đã đưa ra một quyết định táo bạo: Rời bỏ nương rẫy, khăn gói ra Hưng Yên để đồng hành cùng con.

Suốt 3 năm ròng rã, chị Linh thuê một căn phòng trọ nhỏ gần học viện. Để có tiền trang trải cuộc sống và theo sát bước chân con, người mẹ ấy không nề hà bất cứ công việc gì, từ rửa bát thuê, làm phục vụ đến những công việc chân tay nặng nhọc. Nhiều đồng đội của Phát kể lại rằng, dù trời nắng gắt hay mưa rào, người ta vẫn thường thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn đứng lặng lẽ ở góc sân dõi theo từng pha bóng của con.

Xúc động hình ảnh người mẹ luôn theo con mỗi trận đấu (Video: PV Minh Quân, PVF)

Nhìn lại hành trình của mẹ, Lê Phát xúc động chia sẻ:

"Con cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành, sát cánh cùng con trong con đường bóng đá này. Con hy vọng mẹ sẽ luôn mạnh khoẻ để đồng hành cùng con trong chặng đường tiếp theo", Lê Phát nói với mẹ.

Đến nay, ở tuổi 19, Nguyễn Lê Phát đã trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất của bóng đá trẻ Việt Nam, góp công lớn trong màu áo đội tuyển U23 đang thi đấu xuất sắc ở U23 châu Á. Phía sau hành trình ấy có một câu chuyện thật đẹp, một tình yêu của mẹ dành cho con trai thật cảm xúc.