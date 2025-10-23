HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Xuất hiện hố sụt "không đáy" bất thường sau mưa lớn ở Quảng Trị

Đ.Nghĩa |

Chính quyền địa phương ngay lập tức đã đến kiểm tra, rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xuất hiện hố sụt bất thường này.

Ngày 23-10, UBND xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn thôn Mỹ Tường vừa xuất hiện hố sụt bất thường sau những trận mưa lớn vừa qua.

VIDEO: Xuất hiện hố sụt "không đáy" bất thường sau mưa lớn ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Xuất hiện hố sụt bất thường trong vườn nhà dân ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

VIDEO: Xuất hiện hố sụt "không đáy" bất thường sau mưa lớn ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Cận cảnh khu vực xuất hiện hố sụt bất thường ở Mỹ Tường, xã Cam Lộ. Clip: Vũ Anh

Theo đó, điểm sụt lún đất xảy ra tại vườn ông Nguyễn Văn Liên (ngụ thôn Mỹ Tường, xã Cam Lộ), cách nhà khoảng 15m.

Bề mặt hố sụt lún hình tròn rộng khoảng 1m, sâu hơn 3m. Hố sụt này còn tạo hàm ếch khoảng 3m, đầy nước. Nhiều vị trí xung quanh điểm sụt lún này có nguy cơ tiếp tục xảy sụt lún.

Sau khi nắm thông tin, UBND xã Cam Lộ đến kiểm tra hiện trường, rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này; đồng thời, báo cáo với ngành chức năng để có hướng xử lý.

Được biết, trên địa bàn thôn Mỹ Tường đã từng xuất hiện hố sụt tương tự sau mưa lớn.

