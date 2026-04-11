UAV Geran-5 của Nga.

Cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở nhiên liệu và khí đốt gần khu định cư Moshenka thuộc vùng Sumy của Ukraine, cách biên giới với vùng Belgorod của Nga khoảng 50km.

Đoạn video gồm hình ảnh trực tiếp từ thứ giống một đầu dò quang học, được lắp đặt ở mũi tên lửa Geran-5 cho thấy cú đánh trúng đích.

Theo đoạn video, tên lửa Geran-5 được phóng từ một vị trí ở Belgorod, cách Moshenka 150km.

Sự hiện diện của tên lửa Geran-5 đã được tiết lộ thông qua các tài liệu bị rò rỉ bởi tình báo Ukraine hồi đầu năm nay.

Việc sử dụng thiết bị đã được ghi nhận nhiều lần kể từ đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy hoạt động trong các đoạn video do phía Nga công bố.

Mặc dù Geran-5 thường được mô tả là UAV cảm tử chạy bằng động cơ phản lực, nhưng thiết kế tổng thể của nó lại tương tự như tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

UAV dài 6m và có sải cánh 5,5m với động cơ phản lực. Đây được cho là một bản sao động cơ Telefly của Trung Quốc, được gắn ở phía trên.

Phần mô tả ở đầu đoạn video mới được công bố cho biết, tên lửa Geran-5 có tầm bắn 600km với đầu đạn 50kg và tốc độ 350km/h.

Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ bởi tình báo Ukraine lại cho thấy, tầm bắn của nó là 1.000km với đầu đạn 90kg và tốc độ từ 450 đến 600km/h.

Theo các nguồn tin, Geran-5 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ GLONASS “Kometa” 12 kênh chống nhiễu.

UAV cũng sử dụng modem 3G/4G cho chức năng dẫn đường phụ và có thể làm cả đường truyền dữ liệu.

Đoạn video mới cho thấy, Geran-5 cũng có thể được trang bị hệ thống tìm kiếm quang học, mặc dù chưa rõ liệu hệ thống này có hỗ trợ dẫn đường trong giai đoạn cuối hay chỉ được sử dụng để đánh giá thiệt hại.

Đoạn video cũng xác nhận, Geran-5 có khả năng bay ở độ cao rất thấp.

Một thông tin rất thú vị từ các tài liệu bị rò rỉ bởi tình báo Ukraine hồi đầu năm nay là tên lửa Geran-5 có thể được phóng từ máy bay chiến đấu Su-25, loại máy bay có thể mang theo hai tên lửa.

Các tài liệu cũng khẳng định, Geran-5 có thể được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn R-60M, và được sử dụng như một máy bay đánh chặn.

Geran-5 dường như được phát triển để lấp đầy khoảng trống giữa UAV cảm tử và tên lửa hành trình, đồng thời giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể.