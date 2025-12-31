Nguyên mẫu trực thăng đa năng hạng nhẹ Mi-34M1, được trang bị động cơ nội địa VK-650V thế hệ mới, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Thông tin được Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga công bố.

Theo thông báo, trong quá trình bay thử, trực thăng đã thể hiện khả năng cơ động cao và độ ổn định điều khiển tốt, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất.

Mi-34M1 được đánh giá là một cột mốc quan trọng của ngành công nghiệp trực thăng Nga. Việc phát triển mẫu máy bay này giúp Liên bang Nga sở hữu một trực thăng hạng nhẹ một động cơ có năng lực cạnh tranh, không thua kém các mẫu tương tự do nước ngoài sản xuất.

Những ưu điểm chính của Mi-34M1 gồm hệ thống nhiên liệu chống tai nạn, thiết bị điện tử hàng không mới, cùng động cơ VK-650V hiện đại, được xem là một bước phát triển tiên tiến trong phân khúc của nó.

Động cơ VK-650V kết hợp thiết kế mô-đun, độ bền mài mòn cao, và hệ thống điều khiển tự động kỹ thuật số, cho phép tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ quá trình vận hành. Động cơ này do Công ty UEC-Klimov sản xuất, đơn vị trực thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec.

Phát biểu về sự kiện này, ông Gennady Abramenkov, Phó Cục trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, nhấn mạnh:

“Việc khởi động các chuyến bay thử nghiệm của trực thăng Mi-34M1 phiên bản nâng cấp với động cơ VK-650V của Nga là một sự kiện quan trọng đối với ngành công nghiệp hàng không quốc gia. Dự án này cho thấy rõ năng lực của ngành công nghiệp chúng tôi trong việc chế tạo các máy bay hiện đại, chất lượng cao, hoàn toàn dựa trên công nghệ và phát triển nội địa.”

Theo báo cáo, trực thăng đã bay trong 10 phút, và phi công thử nghiệm trực tiếp điều khiển máy bay đánh giá cao các đặc tính bay của mẫu trực thăng mới.

Trước đó, các chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu máy bay đa năng hạng nhẹ LMS-901 Baikal cũng đã được tiến hành. Đây là mẫu máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên với tổ hợp động lực nội địa VK-800 và cánh quạt AV-901.