Video Trần Hà Linh bị "giật tóc" thu hút gần 8 triệu lượt xem, CĐM tò mò đi tìm nguyên nhân

Trần Hà Linh lại có thêm một video "triệu view" nhưng... lạ lắm

Nhắc đến những gương mặt hot girl nổi bật trên mạng xã hội hiện nay, Trần Hà Linh chắc chắn là cái tên không còn xa lạ với nhiều người dùng MXH. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, phong cách trẻ trung cùng lượng người theo dõi đông đảo, cô nàng thường xuyên thu hút sự chú ý mỗi khi đăng tải nội dung mới. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút về nhan sắc, Trần Hà Linh cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi bởi những drama trái chiều.

Mới đây, hot girl này tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán khi đăng tải một đoạn clip mới trên kênh TikTok cá nhân. Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một video bắt trend nhảy nhót, tạo dáng quen thuộc giống như rất nhiều nội dung giải trí khác trên nền tảng. Thế nhưng, điều khiến người xem chú ý lại xuất hiện ngay trong những giây đầu tiên.

Cụ thể, khi video vừa bắt đầu, Trần Hà Linh bất ngờ bị người bạn quay cùng nắm tóc và kéo khá mạnh. Hành động diễn ra rất nhanh nhưng đủ khiến nhiều người xem giật mình bởi biểu cảm của cô nàng lúc đó trông khá bất ngờ. Không ít cư dân mạng thừa nhận rằng họ đã phải tua lại nhiều lần để xem chính xác chuyện gì vừa xảy ra.

Sau khoảnh khắc gây sốc ấy, cả hai nhanh chóng chuyển sang phần nhảy theo nhạc, tạo dáng và biểu cảm vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ phần còn lại của video mang màu sắc giải trí quen thuộc, thậm chí khá hài hước. Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn có lẽ là hướng sự chú ý vào màn bắt trend, phần lớn người xem lại chỉ tập trung vào cú "giật tóc" ở đầu clip.

Nhiều bình luận xuất hiện ngay bên dưới bài đăng với nội dung thắc mắc liệu đây là một tình huống ngẫu nhiên, một kịch bản được chuẩn bị trước hay chỉ đơn giản là một cách tạo điểm nhấn để thu hút sự chú ý. Chính chi tiết ngắn ngủi này đã vô tình trở thành "nhân vật chính", lấn át hoàn toàn những gì diễn ra phía sau.

CĐM hoài nghi, đặt dấu hỏi lớn

Dù nguyên nhân thực sự là gì, nhiều người đều đồng tình rằng những hành động mang tính tác động vật lý như vậy không nên được thực hiện một cách tùy tiện. Chỉ một khoảnh khắc thiếu kiểm soát cũng có thể dẫn đến hậu quả ngoài ý muốn, đặc biệt khi người xem trẻ tuổi dễ có xu hướng bắt chước những nội dung đang thịnh hành trên mạng xã hội.

Điều đáng chú ý là chính những tranh luận xoay quanh cú giật tóc đã giúp đoạn clip bùng nổ về độ phổ biến. Hàng loạt bài đăng chia sẻ lại, bình luận phân tích và suy đoán liên tục xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Nhờ đó, video nhanh chóng cán mốc gần 8 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Tuy nhiên, việc một nội dung viral không đồng nghĩa với việc nó nên được xem là hình mẫu để học theo. Sự nổi tiếng trên mạng xã hội đôi khi đến từ yếu tố gây tranh cãi, đồng nghĩa với việc không phải hành động nào cũng đều phù hợp để lan tỏa rộng rãi.

Dù chưa rõ cú giật tóc trong video của Trần Hà Linh là vô tình hay có chủ đích, sức hút của đoạn clip là điều không thể phủ nhận. Tuy vậy, thay vì chỉ chạy theo những khoảnh khắc gây sốc, các nhà sáng tạo nội dung nên ưu tiên những ý tưởng tích cực, an toàn và mang tính giải trí lành mạnh hơn. Đây cũng là cách giúp duy trì sức ảnh hưởng lâu dài trong môi trường mạng xã hội ngày càng cạnh tranh và khắt khe như hiện nay.