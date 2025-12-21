HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Tông vào xe tải, nam thanh niên đi trên xe máy bị hất văng lên hàng rào nhà ven đường

Đức Ngọc |

Tông vào xe tải trong đêm, 3 nam thanh niên đi xe máy bị thương rất nặng, trong đó 1 thanh niên bị hất văng lên hàng rào nhà ven đường nằm bất động

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 16 phút ngày 20-12, trên tuyến đường qua xã Diễn Lộc (thuộc huyện Diễn Châu cũ), nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Video ghi lại vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng

Vào thời gian trên, theo camera an ninh nhà dân ghi lại, một chiếc xe tải nhỏ đang lưu thông thì bất ngờ rẽ sang đường, cùng lúc đó, 3 thanh niên đi xe máy theo hướng ngược lại lao tới, tông trực diện vào xe tải. 

Vụ va chạm mạnh khiến cả 3 người đi xe máy bị thương rất nặng, trong đó có một người bị hất văng lên hàng rào của nhà dân ven đường nằm bất động.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tags

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại