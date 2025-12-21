VIDEO: Tông vào xe tải, nam thanh niên đi trên xe máy bị hất văng lên hàng rào nhà ven đường

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 16 phút ngày 20-12, trên tuyến đường qua xã Diễn Lộc (thuộc huyện Diễn Châu cũ), nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Video ghi lại vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng

Vào thời gian trên, theo camera an ninh nhà dân ghi lại, một chiếc xe tải nhỏ đang lưu thông thì bất ngờ rẽ sang đường, cùng lúc đó, 3 thanh niên đi xe máy theo hướng ngược lại lao tới, tông trực diện vào xe tải.

Vụ va chạm mạnh khiến cả 3 người đi xe máy bị thương rất nặng, trong đó có một người bị hất văng lên hàng rào của nhà dân ven đường nằm bất động.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.