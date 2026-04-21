VIDEO: Tìm thấy nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo

Như Quỳnh |

Lực lượng chức năng đã tìm thấy nam thanh niên người Hà Nội sau 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo.

Sáng 21-4, thông tin từ UBND xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Nguyễn Tuấn Anh (2007 tuổi, ở Hà Nội, sinh viên Trường đại học Đại Nam) sau 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày.

Video lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh viên mất tích. Nguồn: UBND xã Đạo Trù

Theo hình ảnh từ khu vực tìm thấy nam sinh viên này vẫn khỏe mạnh. Hiện các lực lượng chức năng đang đưa nam sinh viên này ra ngoài đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và theo dõi tình trạng sức khỏe của người này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 18 giờ ngày 19-4, Tuấn Anh bị mất liên lạc với gia đình khi đang cùng một nhóm người leo núi tại thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Theo cơ quan chức năng, nhóm leo núi xuất phát từ chân núi dốc Rít từ sáng cùng ngày 19-4. Quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, nam sinh đã bị lạc. Thông tin từ một người đi cùng đoàn cho biết đoàn bắt đầu leo núi từ khoảng 6 giờ ngày 19-4, đến 13 giờ 40 phút cùng ngày thì lên đến đỉnh, 14 giờ bắt đầu xuống núi. Nhóm có 5 người đã từng đi nên xuống trước, còn 3 người đi sau cùng người dẫn đường.

VIDEO: Tìm thấy nam thanh niên người Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo - Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Anh (đeo kính) được tìm thấy sau 36 giờ mất liên lạc

Theo UBND xã Đạo Trù, địa phương đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân tìm kiếm. Các tổ công tác được trang bị Flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở.

Được biết, Tam Đảo là một trong những điểm leo núi phổ biến ở miền Bắc, nằm cách Hà Nội khoảng 70 km. Dãy núi có rừng rậm, độ dốc lớn, nhiều vách đá và hệ thống đường mòn chằng chịt, dễ gây mất phương hướng đối với người không thông thạo địa hình.

Do đặc trưng rừng kín và thời tiết thay đổi nhanh, Tam Đảo thường xuyên xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào chiều tối. Một số khu vực ít người qua lại, tín hiệu điện thoại yếu hoặc mất hoàn toàn, khiến việc liên lạc gặp khó khăn khi xảy ra sự cố. Đã có nhiều trường hợp du khách bị lạc khi tự ý đi theo nhóm nhỏ hoặc không có người dẫn đường.

VIDEO: Tìm thấy nam thanh niên người Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo - Ảnh 2.

Nguyễn Tuấn Anh trước khi xảy ra sự việc

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách khi leo núi tại Tam Đảo cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị định vị, liên lạc, đi theo nhóm, thông báo lịch trình trước và hạn chế di chuyển khi thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

