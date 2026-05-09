VIDEO: Thót tim em bé rơi xuyên qua trần thạch cao khi tìm đồ chơi

Đoạn video chàng trai cứu bé gái thoát nạn khi rơi từ tầng 2 xuống hiện thu hút hàng triệu lượt xem với lượng tương tác cao

Ngày 9-5, anh Vương Như Việt, chủ cửa hàng điện thoại ở Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), cho biết đoạn video chàng trai cứu bé gái thoát nạn khi rơi từ trần nhà xuống do mình chia sẻ lên trang cá nhân xảy ra tại cửa hàng của mình vào sáng 8-5.

Khoảnh khắc em bé ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần nhà xuống phía dưới (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video hiện thu hút hàng triệu lượt xem với lượng tương tác cao. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy khoảnh khắc nguy hiểm của em bé.

Anh Việt chia sẻ đoạn video trên với mục đích nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý tới con trẻ khi chơi ở khu vực có nhiều khoảng trống hay công trình lắp ghép trong nhà.

Theo anh Việt, vào sáng 8-5, một nhân viên tại cửa hàng có đưa cháu nhỏ đi cùng để tiện vừa làm việc vừa trông coi. Em bé khoảng 3 tuổi nên rất hiếu động.

Trong khi chơi đùa, em bé đã chạy lên tầng 2. Tại khu vực tầng 2, cửa hàng thiết kế một nửa đổ bê tông làm gác xép để nghỉ ngơi, phần còn lại phía trên khu vực bán hàng để thông tầng, tạo không gian rộng. Sau đó, thợ thiết kế lắp hệ trần thạch cao thả để hạ độ cao trần.

Tại khu vực gác xép tầng 2 có một cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng trống phía trên trần thạch cao. Đây vốn là khu vực không sử dụng tới, bên trong chỉ có hệ khung treo thạch cao, dây điện và đèn chiếu sáng nên người lớn gần như không ai đi vào. Muốn ra khu vực này phải mở cửa sổ, trèo qua rồi mới tới phần trần thạch cao.

Cảnh tượng Thót tim khi bé gái rơi xuyên trần thạch cao tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Khoảnh khắc nam nhân viên cửa hàng đỡ em bé rơi xuyên trần xuống dưới. (Ảnh cắt từ video)

Theo chủ cửa hàng, trong lúc chơi đùa, em bé nhìn thấy trái bóng nên tự mở cửa sổ, trèo vào khu vực phía trên trần thạch cao để lấy. Phát hiện thấy cháu bé, một nhân viên chạy theo để kéo lại, nhưng không kịp.

Do cháu bé di chuyển nhanh trên phần trần thạch cao vốn chỉ là kết cấu treo không chịu lực, các tấm trần bị vỡ và đổ sập. Mọi người ở tầng một nghe thấy âm thanh chạy nhảy trên trần nên vội vã chạy theo.

Ngay sau đó, em bé bị rơi xuyên trần xuống dưới. Rất may một nam nhân viên phản ứng kịp thời, đỡ ngay khi em bé ngay xuống nên không xảy ra thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh được camera giám sát tại cửa hàng ghi lại cho thấy, khi các tấm lát đổ sập, em bé cũng bị rơi theo. Tình huống này được người bên dưới xử lý kịp nên em bé không gặp nguy hiểm.

"Sự việc khiến mọi người một phen hoảng hốt nhưng rất may cháu không sao. Sau đó cửa hàng chỉ cần gọi thợ tới thay lại phần thạch cao bị vỡ"- anh Việt cho biết.

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

