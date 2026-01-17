Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa khi một chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường đã bất ngờ tông vào lan can bên đường.

Clip ô tô tông vào lan can đường Hồ Chí Minh, tài xế may mắn thoát chết

Theo đoạn video do người dân cung cấp, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21 giờ 59 phút ngày 16-1.

Thời điểm trên, một số người dân đang uống nước trước cửa nhà thì giật mình khi thấy một chiếc ô tô lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Thanh Hóa - Phú Thọ tông thẳng vào lan can đường.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô biến dạng, vỡ nát phần đầu. Ngay sau tai nạn, 1 người đàn ông bước ra từ ô tô trong tình trạng lành lặn, không có thương tích, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.

Hình ảnh chiếc ô tô vỡ nát phần đầu sau tai nạn

Được biết, người đàn ông điều khiển xe ô tô này quê ở huyện Cẩm Thủy cũ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô chỉ có một mình tài xế.