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Video ô tô nổi lềnh bềnh, người dân Bangkok khổ sở lội giữa 'biển nước'

Kông Anh
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Sau 3 ngày liên tiếp hứng trọn đợt mưa lớn, người dân tại thủ đô Bangkok, Thái Lan phải vật lộn để vượt qua những con đường ngập nước cao qua đầu gối.

Ô tô chìm trong “biển nước” tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Ngày 26/9, chính quyền Bangkok tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn thủ đô của Thái Lan sau gần 48 giờ mưa lớn khiến nhà cửa, cửa hàng và đường sá bị ngập lụt, người dân phải lội qua vùng nước sâu.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phải rút ngắn chuyến đi đến London (Anh) để trở về nước sau khi lượng mưa gần 300mm trút xuống từ chiều 24/9 đến sáng 26/9.

Nước cứ liên tục tràn vào. Giờ ra ngoài khó lắm. Nước ngập đến ngang eo tôi rồi”, ông Somkid Pheuk-ngam (67 tuổi), người bán hàng rong sống gần con kênh ở phía bắc trung tâm Bangkok cho biết.

Thủ đô Thái Lan không còn xa lạ với kiểu thời tiết ẩm ướt và tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa. Một số cư dân cho biết, thời tiết năm nay tệ hơn bình thường.

Suốt nhiều năm sống ở đây, tôi chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Mưa liên tục suốt nhiều ngày, tôi không thể đi đâu được. Tôi đã đóng cửa hàng 2 ngày rồi”, bà Anutin Meechamnan, 63 tuổi, một cư dân địa phương cho biết thêm.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt thông tin tình hình đã “ổn định”.

Nếu không có thêm mưa ở khu vực này, vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu trời ngừng mưa, dự kiến mất 2 - 3 ngày để nước rút hết”, ông Sittipunt cho hay.

Người dân vật lộn để đi qua những vùng nước ngập sâu.

Trạm bơm của thủ đô đang hoạt động hết công suất, bơm tổng cộng khoảng 1.200 m³/s.

Các phóng viên của AFP chứng kiến người dân lội nước hoặc đẩy xe máy qua vùng ngập ở một số quận phía đông Bangkok. Trên một tuyến đường chính, nhiều ô tô đậu ven đường bị ngập một phần.

Tại khu vực Bang Bua, một phụ nữ đang cố gắng vớt hàng hóa trong cửa hàng khi nước lũ dâng lên đến tận đùi.

Khem Amnueilaph, nhân viên văn phòng sống ở quận Suan Luang, phía đông Bangkok cho biết mực nước ở khu phố “cao hơn đầu gối”. “ Nhà tôi mới xây nên được nền cao nhưng một số nhà cũ gần đó bị ngập lụt rồi”, anh kể.

Amnueilaph tiếp tục chia sẻ: “ Tôi có đủ lương thực dự trữ cho 2 - 3 ngày nhưng có thể lát nữa tôi phải lội qua vùng nước lũ để tìm thức ăn. Tôi không biết làm thế nào để đến chỗ làm vào đầu tuần sau”.

Theo số liệu từ Cục Thoát nước và Xử lý nước thải Bangkok, lượng mưa trong tháng 9 năm nay cao hơn bình thường. Thủ đô ghi nhận lượng mưa 487mm từ ngày 1 - 25/9, so với mức trung bình gần 269mm trong cùng kỳ từ 1991 - 2020.

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