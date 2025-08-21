[VIDEO] Nụ hôn vội của chiến sĩ Đặc nhiệm dù trao cho bạn gái chiến sĩ Biệt động gây "bùng nổ" trước giờ G

20h tối nay 21/8, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mới diễn ra tại Hà Nội nhưng từ rất sớm, không khí tại Thủ đô đã vô cùng náo nức, nhộn nhịp. Không chỉ người dân hào hứng mà ngay cả các chiến sĩ đang tham gia nhiệm vụ A80 cũng cảm thấy rất phấn khởi, hào hứng.

Bên cạnh những khoảnh khắc tập luyện tại Quảng trường Ba Đình, những giọt mồ hôi hay loạt visual “cực phẩm” của các chiến sĩ, một khoảnh khắc đặc biệt khác cũng nhanh chóng lọt vào ống kính máy ảnh. Khung hình đúng chuẩn “tình bể bình” giữa Quảng trường Ba Đình khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ vì quá đáng yêu và ngọt ngào.

Khoảnh khắc "tình bể bình" của một cặp đôi chiến sĩ

Được biết, hai nhân vật chính trong ảnh là Vũ Đình Khôi thuộc khối Nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù và Nguyễn Thị Bích Loan thuộc khối Nữ chiến sĩ biệt động. Cả hai hiện đang là người yêu của nhau và cùng tham gia làm nhiệm vụ A80.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Bích Loan bày tỏ: “Đến Quảng trường Ba Đình lần này mình được mang một nhiệm vụ rất cao cả và cảm thấy vô cùng tự hào. Không những vậy mình còn có một người bạn trai cũng như là người đồng đội, đồng chí đặc biệt cùng đồng hành”.

Clip: Chia sẻ đặc biệt của cặp đôi chiến sĩ khi cùng nhau tham gia nhiệm vụ A80

Vũ Đình Khôi và Nguyễn Thị Bích Loan bày tỏ sự hào hứng khi được cùng nhau tham gia nhiệm vụ A80

Dù khác khối nhưng cả hai tiết lộ vẫn thường giữ liên lạc và sát cánh cùng nhau trong mọi hoạt động

Cặp đôi cũng tiết lộ trong khoảng thời gian tập luyện vừa qua, dù khác đơn vị nhưng mỗi tuần vẫn đều đặn gặp nhau để tâm sự, chia sẻ về những câu chuyện vui. Bên cạnh đó, cả hai cũng dành nhiều lời động viên đến đối phương, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Được đồng hành cùng anh trong nhiệm vụ này mình cảm thấy rất vui. Khối của anh sẽ đi trước, khối mình theo sau nên có hẹn nhau rằng anh sẽ tới điểm tập kết trước và đợi mình để lau những giọt mồ hôi, động viên mình”, Bích Loan chia sẻ thêm.

Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Đình Khôi và Bích Loan nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người thân, bạn bè và cả các chiến sĩ khác. Nhiều người nhận xét cả hai rất đẹp đôi, hợp nhau từ ngoại hình đến nghề nghiệp, tính cách. Thậm chí, không ít người thân còn liên tục “giục cưới” mong cả hai sớm “chốt đơn”.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi (Ảnh: FBNV)