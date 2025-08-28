HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm dọn rác trong những ngày lễ A80

Đức Ngọc |

Trong đêm khuya, nhiều nữ sinh viên xinh xắn, đáng yêu, thay phiên đi thu dọn rác làm đẹp đường phố trong những ngày lễ A80.

Đêm khuya 27-8, khi nhiều người dân đã đi về nghỉ ngơi thì tại các tuyến phố, công viên ở TP Hà Nội, nhiều bạn sinh viên vẫn thay phiên nhau đi thu dọn các loại rác do người dân để lại.

Các nữ sinh viên tham gia thu dọn rác trên các tuyến đường ở Hà Nội

Công việc của họ diễn ra âm thầm nhưng đã góp phần không nhỏ làm đẹp các tuyến phố, công viên, khu dân cư trong dịp lễ A80 tại Hà Nội. 

Bạn Nguyễn Thị Hải Đường, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Y tế Công cộng, chia sẻ: "Sau sơ duyệt có rất nhiều chai nước, vỏ bánh kẹo, giấy loại… người dân để lại trên vỉa hè. Được tham gia thu dọn rác tuy có mệt nhưng mọi người ai nấy đều rất vui vì đã góp được một phần nhỏ trong việc tạo ra cảnh quan đẹp trong những ngày diễn ra Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9". 

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại về các nữ sinh viên xinh xắn tham gia thu dọn rác trên các tuyến đường tại Hà Nội:

VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm don rác trong những ngày lễ A80- Ảnh 2.

Hai bạn nữ sinh viên xinh xắn, đáng yêu tham gia dọn rác sau lễ sơ duyệt A80

VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm don rác trong những ngày lễ A80- Ảnh 3.

Một bạn sinh viên thu gom rác do người dân để lại trên vỉa hè

VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm don rác trong những ngày lễ A80- Ảnh 4.

Các bạn nữ sinh viên tham gia thu dọn rác tại công viên

VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm don rác trong những ngày lễ A80- Ảnh 5.

22 giờ, sau khi người dân đi xem Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 về, các bạn trẻ bắt đầu công việc của mình

VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm don rác trong những ngày lễ A80- Ảnh 6.

Hai bạn sinh viên vui vẻ tạo dáng khi tham gia dọn rác

VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm don rác trong những ngày lễ A80- Ảnh 7.

Một bạn trẻ tình nguyện tham gia thu dọn rác trên các tuyến đường ở Hà Nội

VIDEO: Những nữ sinh viên xinh xắn xuyên đêm don rác trong những ngày lễ A80- Ảnh 8.

Rác được các bạn sinh viên thu gom về các điểm tập kết chờ xe bốc đi

