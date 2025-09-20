Chiều 19-9, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nhóm bảo vệ 3 người của Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũ) dùng gậy đánh, đấm đá người đàn ông chạy xe ôm chở theo một bệnh nhân lớn tuổi.

Theo video, người đàn ông đi xe máy chở theo sau một cụ ông đi lại khó khăn, trên tay có cắm dây truyền dịch và cầm theo một gậy dài để hỗ trợ việc đi lại (được cho là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện), đứng tại sảnh chính trước cửa bệnh viện.

Video ghi lại diễn biến sự việc các bảo vệ xông vào đánh người trước sảnh bệnh viện. Nguồn: MXH

Thời điểm trên, một nhóm mặc đồng phục bảo vệ đến yêu cầu người đàn ông xuống xe. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhóm bảo vệ đã kéo khiến xe máy bị đổ, sau đó dùng gậy đánh liên tiếp, đấm đá người đàn ông và giữ người này lại.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, rất đông người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi đánh người của các bảo vệ.

Hình ảnh nhóm bảo vệ xông vào đánh người đàn ông. Ảnh: L. Cai

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông bị hành hung là một tài xế xe ôm. Người này, cũng có một người thân đang chạy thận trong bệnh viện. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do người này đi xe máy ra vào bệnh viện và bị bảo vệ nhắc nhở, cản trở. Thời điểm trên có một xe khách đến đón khách tại sảnh của bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên theo lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho biết phía bệnh viện đang làm việc với nạn nhân bị đánh và phía công ty dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ chuyên để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân.

Hiện tại đã tạm đình chỉ công việc của 3 bảo vệ có hành vi đánh người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.