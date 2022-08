Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, Cầy Giấy, Hà Nội), chiều tối cùng ngày, chia sẻ với phóng viên, các nhân chứng cho biết, vào khoảng 14h, khu vực tầng 6 của căn nhà bốc khói nghi ngút.

Anh Đỗ Hữu Thường cho biết: "Khi kết thúc livestream, tôi định đi về thì thấy khói bốc lên nghi ngút từ cửa sổ tầng 2 đến tầng 6 của căn nhà. Thời điểm đó, lửa đang lan rộng ra".

VIDEO nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke tại số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Cũng theo anh Thường, thời điểm anh chứng kiến vụ hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Một mặt, lực lượng chức năng điều tiết giao thông, tạo luồng di chuyển thông thoáng cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể.

"Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, quán karaoke đã rất kinh khủng, khói tỏa ra từ các cửa sổ bên hông tòa nhà. Sau đó, kính cửa sổ vỡ tung, lửa phun ra", anh Thường cho hay.

Theo một nhân chứng khác (xin được giấu tên), thời gian qua, quán karaoke ISIS không mở cửa đón khách, có thể quán này đang trong quá trình sửa chữa, tu bổ thì không may bị cháy.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, quán karaoke tại số 231 Quan Hoa có 6 tầng, tầng 6 của căn nhà được quây bằng tôn kín. Phía bên hông tòa nhà có cầu thang thoát hiểm lộ thiên.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã dùng rìu, cưa máy để phá kết cấu mặt tiền tầng 4 nhằm tiếp cận hiện trường nhưng bất thành.

Toàn cảnh lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế đám cháy quán karaoke, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Đến 17h30, cảnh sát mới tiếp cận vào được bên trong hiện trường từ tầng 6 của quán karaoke. Khói đen liên tục tỏa ra từ mái nhà và các cửa sổ.

Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng hơn 13h cùng ngày, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận Đống Đa khẩn trương đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Do tính chất phức tạp của vụ cháy, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến 14 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, 3 chiến sĩ Cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sỹ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc, thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke.