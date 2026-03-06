HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Người Việt tại UAE kể chuyện giữa căng thẳng Trung Đông

Xuân Mai |

Trước tin đồn hoảng loạn, nhiều người Việt tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khẳng định mọi việc vẫn bình thường giữa xung đột Iran.

Chị Mạc Nhung, người đã có 15 năm sinh sống, làm việc tại Dubai và hiện kinh doanh trong lĩnh vực thị thực, vé máy bay, nói với Báo Người Lao Động rằng cộng đồng người Việt nói riêng và người địa phương nói chung không quá hoang mang giữa lúc dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Mô tả nhiều thông tin trên mạng xã hội đã bị thổi phồng quá mức, chị ghi nhận và gửi cho Báo Người Lao Động hình ảnh trên nhiều tuyến phố Dubai với các cửa hàng vẫn mua bán bình thường và người dân duy trì nhịp sống thường nhật.

Tương tự, anh Duy Toàn chia sẻ về tình hình hiện tại ở Dubai và rộng ra là UAE như sau: "Mọi thứ vẫn đang ổn định".

Anh Toàn cho biết đến lúc này, khu vực anh sống không có bất kỳ thông báo khẩn nào, đồng thời người dân cũng không còn nghe thấy tiếng nổ của tên lửa trên không.

Ghi nhận hình ảnh tại UAE. Video: Nhân vật cung cấp

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại