Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức đón đội tuyển Việt Nam tại sân bay, sau đó toàn đội diễu hành cúp vô địch ASEAN Cup 2024 trên xe buýt hai tầng.



Người hâm mộ hô vang tên tiền đạo Nguyễn Xuân Son

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 6-12, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt tại khu vực cổng Sân bay Nội Bài để đón Đội tuyển Việt Nam. Nhiều người mang kèn, trống, cờ Tổ quốc, hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thắt chặt để đảm bảo an toàn.

Theo dự kiến, lộ trình tuyến đường đội tuyển quốc gia đi qua là từ sân bay Nội Bài về nội thành theo hướng Đại lộ Võ Nguyên Giáp - đường Lạc Long Quân - đường Thanh Niên… về Văn phòng Chính phủ, đường Hùng Vương làm lễ báo công.

Người hâm mộ đón đội tuyển quốc gia tại khu vực cổng sân bay Nội Bài

Không khí vô cùng náo nhiệt

Lực lượng chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự trước sân bay Nội Bài

Hoặc theo phương án dự phòng qua cầu Đông Trù, cầu Chương Dương vào khu vực hồ Hoàn Kiếm… Lộ trình các tuyến đường vẫn được tính toán bảo đảm việc đón đoàn an toàn, trật tự và thỏa lòng người hâm mộ cả nước.

Căn cứ vào tình hình trên, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho lộ trình đón đoàn từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ.



Người hâm mộ chờ đón đội tuyển Việt Nam tại cổng sân bay Nội Bài

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã tính toán các lộ trình, hướng đi và dự kiến thời gian di chuyển. Trước mắt, các đơn vị phụ trách các tuyến đường đã tổ chức khảo sát, ứng trực.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến nghị người dân tham gia cổ vũ, động viên đội tuyển tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội chào đón đội tuyển trở về.

Trước đó, vào tối 5-1, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt về với tỉ số 3-2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-3, bước lên ngôi vị cao nhất của ASEAN CUP 2024.