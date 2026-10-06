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VIDEO: Người dân vây kín khi Nguyễn Đức Anh bị dẫn giải tới phiên tòa vụ thảm án

Nguyễn Dũng - Văn Quân - Nguyễn Tiến
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Sáng 6/10, rất đông người dân có mặt trước cổng TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm nghi phạm đã gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con vô tội tử vong, người chồng - nạn nhân còn sống duy nhất trong gia đình cũng bị thương nặng. Khi xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát chở Nguyễn Đức Anh tiến vào sân tòa, ngoài cổng, người dân đứng vây kín, bày tỏ thái độ trước hành vi của bị cáo.


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Tags

Đồng Nai

Vụ án giết người ở Đồng Nai

Nguyễn Đức Anh

vụ án giết người

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