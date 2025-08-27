Sau hai lần tổng hợp luyện, từ 20 giờ tối nay 27-8 sẽ diễn ra sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Quy mô lễ sơ duyệt tương đương lễ chính thức.

Người dân xếp hàng từ rạng sáng 27-8, đội mưa quyết chờ xem diễu binh. Video: Lê Tỉnh - Ngọc Trâm

Từ sáng đến trưa 27-8, Hà Nội có mưa lớn. Ghi nhận của Báo Người Lao Động, từ sáng sớm, nhiều người dân đã "đội mưa", xếp hàng để chờ xem diễu binh, diễu hành.

Người dân ngồi chờ từ rất sớm. Ảnh: Quỳnh Trâm

Dù trời mưa to từ sáng nhưng người dân vẫn kiên quyết bám trụ để xem lễ sơ duyệt . Ảnh: Quỳnh Trâm



Trưa cùng ngày, như chiều lòng người, trời Hà Nội hửng nắng. Nhiều người dân hòa giọng hát vang Quốc ca trong lúc chờ xem diễu binh diễu hành, tạo nên bầu không khí rộn ràng, náo nức.

Biển người hòa giọng hát Quốc ca lúc chờ xem sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành. Video: Lê Tỉnh

