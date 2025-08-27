HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Người dân đội mưa chờ xem diễu binh A80, hát vang quốc ca

Lê Tỉnh - Quỳnh Trâm. Kỹ thuật: Ngọc Trinh |

Không ngại mưa gió, nhiều người dân đã có mặt từ sớm, đội mưa hàng giờ liền để xem chờ xem diễu binh, diễu hành A80.

Sau hai lần tổng hợp luyện, từ 20 giờ tối nay 27-8 sẽ diễn ra sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Quy mô lễ sơ duyệt tương đương lễ chính thức.

Người dân xếp hàng từ rạng sáng 27-8, đội mưa quyết chờ xem diễu binh. Video: Lê Tỉnh - Ngọc Trâm

Từ sáng đến trưa 27-8, Hà Nội có mưa lớn. Ghi nhận của Báo Người Lao Động, từ sáng sớm, nhiều người dân đã "đội mưa", xếp hàng để chờ xem diễu binh, diễu hành.

VIDEO: Người dân đội mưa chờ xem diễu binh A80, hát vang quốc ca- Ảnh 1.

Người dân ngồi chờ từ rất sớm. Ảnh: Quỳnh Trâm

VIDEO: Người dân đội mưa chờ xem diễu binh A80, hát vang quốc ca- Ảnh 2.

Dù trời mưa to từ sáng nhưng người dân vẫn kiên quyết bám trụ để xem lễ sơ duyệt . Ảnh: Quỳnh Trâm

Trưa cùng ngày, như chiều lòng người, trời Hà Nội hửng nắng. Nhiều người dân hòa giọng hát vang Quốc ca trong lúc chờ xem diễu binh diễu hành, tạo nên bầu không khí rộn ràng, náo nức.

Biển người hòa giọng hát Quốc ca lúc chờ xem sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành. Video: Lê Tỉnh

VIDEO: Người dân đội mưa chờ xem diễu binh A80, hát vang quốc ca- Ảnh 3.

Biển người hòa giọng hát Quốc ca lúc chờ xem sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành. Ảnh: Ngọc Trâm

