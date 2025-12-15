HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Ngọn lửa bốc ra ngùn ngụt từ căn hộ trên tầng 12 của chung cư

Ninh Cơ |

Ngọn lửa phát ra từ ban công một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) rồi bốc cháy dữ dội.

Ngày 15-12, Công an phường Đại Thanh (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 1 căn hộ ở chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội).

Ngọn lửa cháy lớn tại chung cư Đại Thanh: Căn hộ tầng 12 bốc khói ngùn ngụt - Ảnh 1.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: Gif

Theo thông tinban đầu, khoảng 11 giờ 37 phút cùng ngày 15-12, tại một căn hộ chung cư ở tầng 12 tòa CT8B, chung cư Đại Thanh (TP Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, tới khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong về người. Vật liệu cháy chủ yếu là quần áo. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực ban công ở một căn hộ chung cư tầng 12 tòa CT8B. Thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, cửa khóa.

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc ra từ khu vực ban công căn hộ. Video: Phạm Thúy

