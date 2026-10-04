Cuộc tập trận Center-2026 phô diễn sức mạnh vượt trội của dàn xe tăng, robot và drone hiện đại của Nga được đúc kết từ thực chiến.

Cuộc tập trận Center-2026 của Nga diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10 tại thao trường Chebarkulsky.

Trong cuộc tập trận, ở cánh trái trong vòng xoay xoay tròn của xe tăng là một cặp T-14. Yểm trợ cho những chiếc xe mới nhất này là xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT Spiridon – phương tiện hỗ trợ xe tăng Terminator đã được đổi tên theo kết quả trưng cầu dân ý.

Dẫn đầu trong đòn đột phá là một xe tăng robot. Phương tiện không người lái này tấn công trực tiếp vào các vị trí của đối phương.

"Những người em" của nó - hàng chục biến thể của các phức hợp robot mặt đất – tiến hành dọn dẹp các vật cản do đối thủ giả định bố trí, vượt qua các khe sâu, hào chiến và hố sụt, bắc nhanh các cầu dã chiến, rà phá mìn và cung cấp đạn dược cho các nhóm tiền tiêu. Trên bầu trời vang lên tiếng gầm rú của hàng trăm drone.

Lực lượng UAV và robot mặt đất (NRTK) lớn chưa từng có tham gia vào giai đoạn chính của cuộc diễn tập không chỉ gây ấn tượng về số lượng đơn vị mà còn về phạm vi hoạt động rộng rãi nhất mà các drone mặt đất và drone bay thể hiện.

Trinh sát, tiêu diệt drone của đối phương cùng trang thiết bị, các công sự ngầm, tác chiến điện tử, vận chuyển đạn dược, lương thực và thuốc men, sơ tán người bị thương – đó chưa phải là danh sách đầy đủ các nhiệm vụ mà các hệ thống phức hợp không người lái đã trình diễn tại thao trường Chebarkulsky.

Một ví dụ là NRTK "Courier". Ở khoảng cách 300m, robot này thiêu rụi vỏ kim loại của mìn và đạn chưa nổ. Nó có thể hoạt động sâu trong "vùng xám". Khoảng cách trung bình từ bộ điều khiển của người vận hành mà drone mặt đất này có thể hoạt động là 20km.

Tất cả các NRTK tham gia vào giai đoạn tích cực của cuộc tập trận Center-2026 đều được phát triển và lắp ráp cho các binh sĩ Nga tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Phần lớn các robot đã được trang bị cho quân đội. Một phần đang trong giai đoạn thử nghiệm tại thao trường.

Nhìn chung, kinh nghiệm của các chiến sĩ Nga – về công nghệ, tổ chức, chiến thuật được phát triển trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt – đã trở thành chủ đề chủ đạo trong kịch bản của tất cả các giai đoạn thuộc cuộc tập trận quốc tế lớn nhất năm nay.

Tất nhiên, các nhóm xung kích đã "thực hành" tại thao trường Chebarkulsky đòn đột phá vào hậu phương đối phương thông qua các đường hầm ngầm.

Cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn có sự tham gia của các lực lượng đến từ Nga, Trung Quốc, Pakistan, Mông Cổ, Tajikistan, Belarus, Kyrgyzstan và Kazakhstan. Các quan sát viên quốc tế và chuyên gia quân sự từ hàng chục quốc gia thân thiện cũng tới làm việc.