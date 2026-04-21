Nga phá hủy Sở chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 của Ukraine tại Malaya Rybitsa - Sumy.

Theo thông báo của cơ quan truyền thông của cụm quân “Phương Bắc” (Nga), Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) đã tấn công phá hủy Sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 (21st Separate Mechanized Brigade) thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine tại vùng Sumy.

Đoạn video được công bố trực tuyến cho thấy các quả bom rơi xuống mục tiêu tại khu rừng gần Malaya Rybitsa, được xác định và quay trực tiếp vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trinh sát.





“Máy bay của chúng tôi nhanh chóng tấn công mục tiêu bằng bom hàng không, không để lại cơ hội sống sót nào cho binh lính và sĩ quan của quân đội Ukraine”, bản tin của cụm quân “Phương Bắc” nhấn mạnh thêm các sĩ quan và binh lính Ukraine đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát của Sở chỉ huy.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh giới truyền thông Ukraine cũng đang phải thừa nhận tình thế của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Sumy đang xấu đi nghiêm trọng.

Các phóng viên chiến trường Ukraine công khai tuyên bố nguy cơ bị bao vây một phần khu vực trung tâm, Lực lượng Vũ trang Nga đang phá vỡ hệ thống phòng thủ của các đơn vị Ukraine từ hai hướng cùng một lúc.

Các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin về những tổn thất nặng nề trong nhiều đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Sumy, dẫn đến tình trạng đào ngũ và đầu hàng của binh lính tại các đơn vị tăng nhanh.