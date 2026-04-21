HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Video Nga ném bom phá hủy Sở chỉ huy lữ đoàn Ukraine

Hoàng Đức |

Quân Nga đã tung video vụ phá hủy Sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Malaya Rybitsa - Sumy.

- Ảnh 1.

Nga phá hủy Sở chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 của Ukraine tại Malaya Rybitsa - Sumy.

Theo thông báo của cơ quan truyền thông của cụm quân “Phương Bắc” (Nga), Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) đã tấn công phá hủy Sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 (21st Separate Mechanized Brigade) thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine tại vùng Sumy.

Đoạn video được công bố trực tuyến cho thấy các quả bom rơi xuống mục tiêu tại khu rừng gần Malaya Rybitsa, được xác định và quay trực tiếp vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trinh sát.


“Máy bay của chúng tôi nhanh chóng tấn công mục tiêu bằng bom hàng không, không để lại cơ hội sống sót nào cho binh lính và sĩ quan của quân đội Ukraine”, bản tin của cụm quân “Phương Bắc” nhấn mạnh thêm các sĩ quan và binh lính Ukraine đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát của Sở chỉ huy.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh giới truyền thông Ukraine cũng đang phải thừa nhận tình thế của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Sumy đang xấu đi nghiêm trọng.

Các phóng viên chiến trường Ukraine công khai tuyên bố nguy cơ bị bao vây một phần khu vực trung tâm, Lực lượng Vũ trang Nga đang phá vỡ hệ thống phòng thủ của các đơn vị Ukraine từ hai hướng cùng một lúc.

Các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin về những tổn thất nặng nề trong nhiều đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tại vùng Sumy, dẫn đến tình trạng đào ngũ và đầu hàng của binh lính tại các đơn vị tăng nhanh.

Theo Topcor.ru
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại