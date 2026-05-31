VIDEO: Mỹ cho nổ tung tàu buôn ma túy ở Đông Thái Bình Dương

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết trên mạng xã hội X hôm 30-5 rằng tình báo Mỹ đã xác nhận tàu này đang di chuyển dọc theo các tuyến đường "buôn bán ma túy" ở phía Đông Thái Bình Dương, tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy.

Thông báo cho biết: "Ba người đàn ông nghi là khủng bố buôn ma túy đã bị tiêu diệt trong cuộc truy quét này. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương".

Vụ tấn công này tiếp nối các vụ tương tự trong chiến dịch mà Mỹ nhắm vào các băng nhóm buôn ma túy trên biển.

Trước đó, trong ba ngày 26, 27 và 29-5, SOUTHCOM cũng tiến hành 3 vụ tấn công ở Đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 6 người thiệt mạng.



Theo thống kê của India Today, kể từ khi bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái, tới nay, chiến dịch chống ma túy do Mỹ thực hiện ở các vùng biển Mỹ Latin đã làm hơn 200 người thiệt mạng.

Theo phía Mỹ, tất cả những người này đều là thành viên các băng đảng ma túy. Dù vậy, quân đội Mỹ chưa hề công khai bằng chứng chứng tỏ các tàu bị tấn công là tàu buôn ma túy.

