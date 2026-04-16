HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Mưa đá to bằng nắm tay, nhiều tài sản, nhà dân bị hư hỏng

Như Quỳnh |

Mưa đá bất ngờ trút xuống trong đêm, trong đó có những viên to tương đương nắm tay người lớn, đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân.

Vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 16-4, giông gió cùng mưa đá trút xuống xã miền núi Bắc Hà (một số khu vực huyện Bắc Hà và huyện Mường Khương cũ), tỉnh Lào Cai . Mật độ mưa đá dày, dội xuống mái nhà, nền đường kêu ầm ầm.

Hình ảnh mưa đá tại xã Bắc Hà, Lào Cai. Nguồn: MXH

Một số người dân cho biết có những viên mưa đá to như nắm tay, cái chén khiến kính ô tô, cửa kính, mái Fibro xi măng, mái nhựa bị thủng, hư hỏng. Nhiều diện tích rau màu, cây trồng bị dập nát chỉ sau ít phút.

"Gió giật mạnh, mưa đá rơi lộp độp trên mái tôn, ngoài đường, ngồi trong nhà mà vẫn thấy lạnh người"- một người dân chia sẻ.

Hiện, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại trong đợt mưa đá lần này, song bước đầu xác định nhiều nhà dân, cây trồng hư hại.

Mưa đá to bằng nắm tay gây thiệt hại cho nhiều hộ dân. Ảnh: MXH

Tuyến đường phủ đầy hạt đá. Ảnh: MXH

Hiện, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận mưa đá gây ra.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 16-4 cho biết từ đêm 16-4 đến ngày 17-4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ ngày 17-4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thiên tai đi kèm như: Mưa rào, dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; Ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Cận cảnh loạt nhà siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường 500m ở Hà Nội


Tags

Mưa đá

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại