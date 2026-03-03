Video một người phụ nữ bước ra từ xe Maybach trước cổng trường quốc tế gây xôn xao

Nhiều người vẫn mặc định rằng đã có tiền thì phải ăn diện lộng lẫy, đồ hiệu phải "đập vào mắt", xe sang thì chủ nhân cũng phải toát lên khí chất phú quý. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Không ít người càng giàu lại càng ăn mặc giản dị, thậm chí nhìn qua còn chẳng khác gì người bình thường.

Mới đây, một đoạn video ghi lại trước cổng một trường tư thục quốc tế nổi tiếng ở Tiêu Sơn (Trung Quốc) bất ngờ viral trên mạng xã hội. Đây là ngôi trường được đồn đoán có học phí từ mẫu giáo đến hết cấp ba lên tới hơn 5 triệu NDT (khoảng 19 tỷ đồng), riêng đồng phục cũng có giá khiến nhiều người "giật mình", thậm chí bị so sánh là còn đắt hơn cả hàng hiệu xa xỉ.

Khu vực trước cổng trường thường xuyên xuất hiện dàn xe sang nối đuôi nhau đón học sinh. Từ phụ huynh, tài xế đến bảo mẫu, nhiều người đi những mẫu xe có giá vài triệu đến cả chục triệu NDT. Nếu không có người am hiểu ô tô ghi chú tên và giá, phần lớn người ngoài cuộc khó mà nhận ra giá trị thực sự của những chiếc xe này.

Trong đoạn clip đang gây bàn tán, một người mẹ dắt con bước xuống từ chiếc Maybach . Với nhiều người, cái tên này từ lâu đã trở thành biểu tượng của giới siêu giàu, thường chỉ thấy trong tiểu thuyết tổng tài hoặc những câu chuyện về tầng lớp thượng lưu. Thế nhưng điều khiến dân mạng chú ý không phải là chiếc xe, mà là… trang phục của người mẹ.

Dù đi Maybach nhưng người mẹ này lại ăn mặc trông giản dị đến bất ngờ

Chị mặc một chiếc áo phao đen dáng cơ bản, quần và giày đều là kiểu dáng rất đời thường, thậm chí có phần "lỗi mốt" trong mắt một số người. Gương mặt che khẩu trang, không trang điểm cầu kỳ, tổng thể trông khá giản dị. Đứa trẻ đi cùng cũng ăn mặc bình thường, không hề toát lên vẻ "con nhà đại gia" như nhiều người tưởng tượng.

Người đăng video thừa nhận ban đầu khá bất ngờ. Theo suy nghĩ của người này, đã đi xe sang thì hẳn phải ăn mặc tinh tế, xa hoa cho "xứng tầm". Sự đối lập giữa chiếc xe bạc tỷ và bộ đồ giản dị khiến anh đặt câu hỏi: Phải chăng người giàu bây giờ chuộng phong cách "giản dị đến mức khó hiểu"? Hay đây là một kiểu "giấu mình" mới?

Đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Không ít cư dân mạng tự giễu: "Nếu không nói chắc tôi cũng không biết đó là Maybach" hay "Hóa ra Maybach là của Mercedes à?". Một số khác thừa nhận trước đây chỉ nghe cái tên trong truyện, ngoài đời gặp cũng chưa chắc nhận ra.

Tuy nhiên, những người "sành" hàng hiệu lại có góc nhìn khác. Họ chỉ ra rằng chiếc áo phao đen người mẹ mặc nhìn thì bình thường thực chất là của Moncler , đôi boots là UGG , chiếc túi xách thuộc thương hiệu Miu Miu , còn trang phục của đứa trẻ đến từ Ralph Lauren . Nhìn thì tối giản nhưng tổng giá trị set đồ có thể vượt xa tưởng tượng của nhiều người.

Sự đối lập này gây ra nhiều tranh luận trên MXH

Sự việc vì thế tạo nên một cuộc tranh luận thú vị về việc phải chăng khoảng cách giữa người với người đôi khi không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở nhận thức? Có những kiểu "phô bày" mà người không cùng tầng trải nghiệm sẽ khó lòng nhận ra. Trong khi một số người cho rằng đây chỉ là sự "kín tiếng" của người có điều kiện thì người khác lại coi đó là ví dụ điển hình cho việc nhận thức quyết định cách ta đánh giá thế giới.

Ở một góc độ rộng hơn, câu chuyện này khiến nhiều phụ huynh suy nghĩ. Trình độ nhận thức của cha mẹ chính là điểm khởi đầu cho tầm nhìn của con cái. Điều kiện vật chất mỗi gia đình có thể khác nhau, nhưng cách nhìn về giá trị, thẩm mỹ và thế giới xung quanh mới là yếu tố ảnh hưởng lâu dài đến đứa trẻ.

Những gia đình thực sự có tầm nhìn thường không đặt trọng tâm vào việc phô trương, mà chú trọng xây dựng cho con một nền tảng thẩm mỹ và tư duy rộng mở. Sự "giản dị" của họ không hẳn là cố tình che giấu, mà là trạng thái tự nhiên khi vật chất đã đủ đầy, không cần phải chứng minh điều gì với người khác. Ngược lại, nếu quá nhấn mạnh vào việc "không so bì ăn mặc" nhưng lại bỏ qua việc mở rộng hiểu biết và trải nghiệm cho con, trẻ rất dễ rơi vào vòng lặp nhận thức khép kín, đánh đồng điều mình không biết với việc nó không có giá trị.

Cuối cùng, điều tạo nên khác biệt giữa các gia đình không chỉ là chiếc xe đậu trước cổng trường, mà là cách họ nhìn nhận thế giới và truyền lại cách nhìn ấy cho con. Giáo dục công bằng không nằm ở việc ai sở hữu nhiều hơn, mà ở việc cha mẹ có sẵn sàng giúp con hiểu rằng thế giới rộng lớn và đa dạng đến mức nào.